Mafer Pérez habla sobre su nuevo proyecto como presentadora: “Es un reto para mí. No he formado antes parte de un reality de baile". La misma tarde que dejó su programa 'En Contacto' recibió la oferta con su antiguo canal de televisión.

María Fernanda Pérez, conocida como Mafer, regresó a la planta televisiva TC Televisión. La presentadora se une estará en las pantallas del país como integrante de dos programas: 'Soy el mejor' y de 'De casa en casa'.

A penas el 6 de enero la rubia, quien además es cantante, se despidió del espacio en vivo 'En contacto', el cual es transmitido de lunes a viernes en horario de la mañana, a través del canal Ecuavisa para todo el país de Ecuador.

La propuesta para retornar a TC Televisión la recibí la tarde en la que salía de mi antigua casa televisiva. Me gustó mucho la propuesta, me invitaban a formar parte de 'Soy el mejor', el siguiente nivel; que no solo es show y baile sino que tiene una causa social y eso es lo que más me motiva del reality, además de ser también conductora del segmento de farándula de 'De casa en casa' Para la oreja; que es territorio en el que aún estoy aprendiendo”, explico Mafer en entrevista con el diario El Universo de Ecuador.

Al respecto de su faceta presentando noticias de farándula María dice que debe seguir preparándose porque es una responsable con su trabajo. Además dijo que la nueva producción 'Soy el mejor', será un gran reto para ella.

Siento que debo seguir creciendo, pero soy una persona superresponsable y comprometida con mi trabajo, en cualquier ámbito, así que, pues, bueno, me gustó mucho la propuesta y la acepté. 'Soy el mejor' es un reto para mí, no he estado, no he formado antes parte de un reality de baile y en esta ocasión lo voy a hacer con todas las ganas, le voy a poner mi mejor esfuerzo porque tengo un gran motivo que es mi caso social, que se dará a conocer en el programa. Eso nos dará la fuerza para bailar y dar lo mejor en cada show”, concluyó la presentadora.