Dwayne “The Rock” Johnson muestra que es la “mejor amiga” como papá

Dwayne “The Rock” Johnson demostró que es un papá tan cariñoso cuando se dirigió a Instagram el 22 de enero para compartir una serie de instantáneas con su dulce niña Tiana. Su hija de dos años se sentó en una silla, en lo que parecía ser una sala de juegos, mientras su padre de primera categoría cepillaba con destreza sus mechones castaños.

"Ahora, a pesar de que mi hija de dos años se ve completamente ATERRIFICADA por su vida, papá es el único responsable de quitarle todos los dolorosos enredos de su cabello", subtituló la publicación. The Rock ciertamente tenía razón, su pequeña tenía una mirada muy asustada en su rostro, sin embargo, agregó, “desplácese hacia la izquierda y verá la energía calmante, las habilidades excepcionales para el cabello y la extraordinaria paciencia que papá, alias Mr Golden Hands, pone en exhibición completa”.

El ex campeón de lucha libre lució una camiseta negra lisa mientras que su hija mini-yo vestía una blusa blanca adornada con un estampado de oso panda y pantalones beige. “Puede que sea calvo, pero sé un par de cosas sobre el cabello. Principalmente porque desearía tenerlo”, bromeó al final de su título en la publicación.

¿Dwayne “The Rock” Johnson ya no es el más sexy?

Hace solo un par de meses, la estrella tomó Instagram para felicitar a Michael B. Jordan por ser nombrado el hombre vivo más sexy de PEOPLE y bromeó diciendo que no estaría concediendo el título que tenía anteriormente. “Es divertido hablar sobre “vivir cada día al máximo” en la edición de @people SEXIEST MAN ALIVE”, escribió la estrella de “Fast and the Furious”, haciendo referencia a su pequeña publicación en la revista. “Felicitaciones a mi hermano @michaelbjordan por la nueva corona sexy. NO CONCEDO NADA".

Mientras hablaba con el medio, The Rock también habló sobre su vida hogareña en cuarentena. “Mi momento favorito del día es antes de que salga el sol y nuestros bebés todavía están durmiendo. Puedo hacer un gran trabajo productivo en mi oficina y, por supuesto, me encanta cuando me llaman por los monitores para bebés, ¡entonces es la hora del desayuno!”, dijo. “Ahí es cuando los bebés están dormidos y es el momento de 'Netflix y relajarse' conmigo y Lauren y un vaso de Teremana. No diré más antes de meterme en problemas”.

