¡Disciplinada! Alejandra Jaramillo comparte un resumen de su rutina de ejercicios

Alejandra Jaramillo es un libro abierto en cuanto a sus redes sociales se refiere, y además de sus hermosas fotos con su hijo Sebastián y su novio Efraín Ruales, sus increíbles outfits para su programa “En Contacto”, y una que otra instantánea en traje de baño, ahora la presentadora de televisión mostró a sus seguidores un resumen de su fuerte rutina de ejercicios dejando en claro lo disciplinada que es con su cuerpo.

También llamada “La Caramelo” dejó su abdomen a la vista, con un leggins de algodón y un croptop mientras hacía un circuito junto a su amiga Andrea Ramírez, en Mirador Fit-House, de la mano del entrenador Javier Andrade. “Con @aelizart_92 y un resumen del entrenamiento de hoy en @miradorfithouse 🏡 coach @javierandradecf 💪🏽 video @efrainruales”, escribió junto al clip fitness.

“Sólo con verlas a ellas me canso😊”, “como quisiera tener esa energía”, “Como obtengo esa resistencia”, fueron parte de los comentarios que acompañaba una serie de emojis de brazos fuertes, aplausos, corazones y llamas de fuego por parte de cientos de usuarios. La admiración de los fanáticos de Alejandra es la más rápida respuesta que se puede ver en cada uno de sus posteos.

Alejandra Jaramillo y sus expuestas curvas en traje de baño

La presentadora de Ecuavisa sabe cómo presumir su increíble estado físico, con sexys trajes de baño y sus confiadas poses frente a la cámara. Hace unos días Alejandra decidió apoyarse junto a la ventana con un bikini degradado entre tonos rosado, lila y blanco, con su cabello completamente recogido y anillado en la parte superior y un maquillaje natural.

Además, también posó en otra publicación con un vestido satinado, con el que acunaba su vientre y dejaba en ver en su otra mano un objeto que podía ser una prueba de embarazo. Pese a la emoción de sus seguidores, el escrito junto a la publicación dejó en claro que solo se trataba de una publicidad de fertilidad.

“Estoy feliz de compartirles que me encantaría convertirme en mamá nuevamente🤰🥰. Por eso quiero hablarles de @daysylatin. Este aparatito es un monitor de fertilidad que, al medir la temperatura cada mañana al despertar e ingresarle los días de la menstruación, dice si estás en un momento fértil o no de tu ciclo. Me encanta porque está hecho para mujeres que desean prevenir un embarazo de forma natural o para las que quieren buscar un bebé❤️. ¿Ustedes qué opinan? 😍 ¿Otro varoncito👶🏻 o una nena👧🏻?”, se lee como título de la publicación.

Descubre más de este tema

La foto con la que Alejandra Jaramillo confundió a sus fanáticos por un presunto embarazo La estrella de televisión se dejó ver acunando su vientre mientras sostenía lo que muchos pensaban era una prueba de embarazo con la otra mano

Alejandra Jaramillo celebra su millón de seguidores en TikTok con su hijo Sebastián La estrella de televisión ecuatoriana disfruta cada video que ha hecho para su red social y más si es junto a su hijo