Briana Jungwirth publica fotos de su hijo con Louis Tomlinson

Briana Jungwirth celebró el quinto cumpleaños de su adorable hijo Freddie Reign Tomlinson con una serie de fotos nunca antes vistas. La estilista, que comparte al niño con el ex cantante de One Direction Louis Tomlinson, se dirigió a Instagram el 21 de enero para compartir un dulce homenaje. “Pasé la mañana recordando las fotos del bebé de Freddie llorando. No puedo creer que tenga 5 años hoy. El tiempo ha pasado volando”, comenzó Briana. “Va a demostrar lo importante que es apreciar cada día. Feliz cumpleaños a mi bebé, lo mejor que me ha pasado”.

La primera instantánea mostró al pequeño Freddie con una bata, sonriendo con orgullo mientras sostenía un libro de imágenes. Ella también compartió una ecografía, junto con fotos de las pequeñas manos y pies de su hijo pequeño de cuando era un recién nacido. Las dos últimas fotos adorables mostraban a un bebé Freddie asomándose por debajo de una funda de edredón y un chasquido feliz de la burbuja sentada en un baño.

El parecido de Louis Tomlinson con su hijo es increíble

Hace aproximadamente tres meses Briana demostró que su hijo era la viva imagen de su padre, al compartir una foto de Freddie comiendo un pastel. Los fanáticos alucinaron con el parecido entre padre e hijo, y demostraron su asombro en los largos comentarios. “Mini tommi”, comentó un seguidor, mientras que otro escribió: “Es un mini Louis, no me digas lo contrario”. La ex pareja es muy protectora con su hijo y rara vez comparte fotos de él públicamente, por lo que los fanáticos no pierden ni la más mínima oportunidad de comentar.

Briana, quien estaba presuntamente saliendo con el cuñado de las hermanas Kardashian, Brody Jenner, también le dio un saludo a su ex por el Día del Padre el año pasado. “Feliz día del padre, Louis. Hemos creado al niño más especial y tiene la suerte de llamarte su padre”, subtituló la joven en una foto íntima en blanco y negro, que fue tomada en la sala de partos de un hospital de Los Ángeles.

En 2016, Louis confirmó el nacimiento de su hijo a través de Twitter “Me complace decir que mi hijo nació ayer. Está sano y es bastante sorprendente”, escribió en ese momento, y agregó: “¡¡Estoy muy feliz!”. Freddie, que ahora tiene cinco años, es el único hijo que comparten los ex.

