A 20 años de "Love Don´t Cost a Thing" JLo demuestra que está mejor que nunca

Jennifer López protagonizó uno de los clips más icónicos de este 2021. Con motivo del 20° aniversario de su segundo álbum, la estrella se dirigió a la playa para una interpretación épica de "Love Don't Cost A Thing". Moviendo exactamente la misma media cola de caballo, la cantante caminaba por la playa, arrojó sus gafas de sol y accesorios a un lado, como en el video de 2001 dirigido por Paul Hunter.

“Feliz 20º aniversario de mi segundo álbum JLo!!!! Me divertí un poco en una sesión reciente #Throwback #LoveDontCostAThing”, escribió en un mensaje de Instagram, bromeando que era parte de un nuevo “desafío” en redes sociales. "No puedo esperar a ver sus versiones", publicó para sus millones de seguidores.

La canción original sonaba al fondo cuando dejó caer la chaqueta, un brazalete y gafas de sol antes de darse la vuelta para levantarse la blusa. En el video de 2001, la estrella sale de una mansión de Miami después de recibir otro obsequio costoso de su novio y dejarla embarcada con los planes. En un ataque de ira, se dirige a la playa para desahogarse porque “su amor no cuesta nada”.

Romances de JLo en cada escena de su vida

En aquel momento, su segundo esposo Cris Judd también aparece en la música durante una pausa de baile. Aunque Jennifer nunca ha dicho si la canción trata sobre una persona en particular, estaba en una relación con Puff Diddy en el momento del lanzamiento de la canción. El rapero colaboró como escritor y productor en varias canciones del disco, tales como "Walking On Sunshine" y "Dance With Me".

Jennifer también dejó ver una galería del tras cámara del video, y reconoció que este álbum impulsó significativamente su carrera. “Mientras reflexiono sobre el hecho de que es el # JLo20thAnniversary, solo quería agradecerles a todos ustedes por estar conmigo, amarme y apoyarme a través de todos los altibajos”, dijo efusivamente. “¡Muchas gracias por todo el amor de los últimos 20 años! ¡Te quiero mucho!”.

Por otra parte, JLo compartió hace unos días su visión hacia el botox por el comentario de un usuario en su videoclip promocional de JLo Beauty. La cantante se sinceró, con la revista Elle, al admitir que un ex novio le aconsejó que considerara este método de belleza cuando apenas tenía 20 años.

"Nunca he tenido Botox hasta el día de hoy", dijo al medio. “Y el médico dijo: '¿Sabías que tienes una pequeña línea aquí? Deberíamos empezar con Botox'. Quiero decir, tenía que tener 23 años, ¿verdad? Y yo estaba como, 'Voy a aprobar'. De todos modos, no me gustaban las agujas, pero mi novio me dijo: 'Sí, deberías empezar. Yo hago eso.' Yo estaba como, no, gracias… Me pregunto qué me hubiera pasado si hubiera comenzado con Botox a los 23, cómo me vería ahora. Mi cara sería una cara totalmente diferente hoy”, concluyó.

Descubre más de este tema