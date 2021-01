El mensaje "De Corazón" que compartió Carmen Villalobos y que su esposo apoya

El éxito de la carrera de Carmen Villalobos en el mundo de la televisión es indiscutible, pero su fácil adaptación a la burbuja de las redes sociales ha enamorado a millones de seguidores que día a día están atentos a todas sus novedades, comentarios, bromas, impactantes fotografías y ese mensaje de gratitud que tanto la acerca a su audiencia.

“Leí esto y me encantó… Deséale el bien al otro, su éxito no va a limitar el tuyo 💪🏼💪🏼💪🏼! Pero ojo mi gente, deséale el bien SIEMPRE y de CORAZON💫Excelente día 😘😘😘”, fue el copy que acompañó la colorida fotografía que compartió la estrella en su cuenta de Instagram. Carmen posó con sus brazos sobre la cabeza, dejando ver sus curvas en un pasillo que parece conduce a un jardín, luciendo un short gris, una franela negra, un sobretodo estampado que se veía corrido por la brisa.

Su belleza y humildad desatan los más cautivadores comentarios de sus fans. En su casilla se puede leer desde “Bellaaaa”, “Catalina Santana mi fav”, “Mamasitaaaaaaa”, “Demasiado bella”, “Divinaaaa”, “I Lovettttt”, hasta múltiples emojis de corazones, caras enamoradas y aplausos que recuerdan lo mucho que admiran a Carmen. Pero esta vez destaca el mensaje que dejó su esposo Sebastián Caicedo, “De <3 SIEMPRE 💫💫”, apoyando la intención de su compañera de vida, demostrando que van alineados en cuanto a la perspectiva de vida.

La comunicación clave de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana es sin duda la conformada por Carmen y Sebastián. Así lo presumió la propia actriz hace unos días cuando compartió un videoclip de ellos disfrutando de un día soleado desde una piscina, bailando al ritmo de una salsa y sonriendo a la cámara mientras Carmen grababa desde el ángulo de selfie.

Esta escapada se dio después de que la protagonista de “Sin Senos Si Hay Paraíso” cumpliera el largo aislamiento de siete meses, en medida preventiva por la pandemia de la COVID-19 que azotó al mundo en 2020. Con múltiples compromisos laborales en puerta, Carmen decidió entonces tomarse un respiro al aire libre, y así comenzar el 2021 con la mejor disposición. “Todo en exceso es malo, menos las vacaciones 🙈😜😎💫🥰”, escribió junto a su publicación.

Entre los proyectos futuros, Villalobos se unió al remake de la novela colombiana “Café con Aroma de Mujer”, rodaje que además la una a su colega y amiga Mabel Moreno, quienes además ya anunciaron el inicio de las grabaciones. Fue el 3 de diciembre de 2020 cuando Carmen posó junto a la claqueta con el nombre de la producción y confirmó su grata participación en tan importante edición.

Pero no todas buenas noticias son por trabajo, también se toman su espacio para compartir como amigos. Carmen y Mabel tomaron un poco de vitamina D bajo el sol dejando admirar además sus tonificadas figuras con sexys bikinis. Para la ocasión ambas combinaron su natural belleza con unos outfits de impacto, sonriendo pícaramente hacia la cámara en complicidad de todos los fanáticos que no dudaron en darle like a la imagen.

