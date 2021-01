Mira cómo luce a sus 30 años Melody, la niña que puso a bailar a todos 'el baile del gorila'. La bella española ha continuado en el mundo del espectáculo haciendo de jurado y maestra en algunos programas de talento como 'Pequeños gigantes' y 'Tu cara me suena'. Hoy en día forma parte del programa 'A tu vera', y acaba de lanzar el sencillo 'Las cosas del amor' de lo que sería su séptimo disco.

Melody tuvo un enorme éxito a nivel mundial, teniendo tan solo 10 años, cuando se hizo famosa su canción 'el baile del gorila'. Fue en el 2001 que puso a bailar a grandes y pequeños con la pegajosa música que era parte del álbum 'De pata negra'.

Ese disco vendió más de 600.000 copias entre Europa y América. Fue Disco de Platino en España y Disco de Oro y Platino en diferentes países iberoamericanos. Ahora, con 30 años sigue conquistando con el mismo carisma y talento. En entrevista para el diario El Universo de Ecuador, estuvo conversando sobre sus nuevos proyectos, y es increíble lo bien que luce y la belleza de la que desborda ahora como toda una mujer adulta.

Melody conversó acerca de la canción que marcó su carrera musical, 'el baile del gorila', y sobre cómo afrontó la impresionante fama repentina debido a ese tema. La artista no lo tomó como un impedimento o encasillamiento para el resto de sus trabajos.

Nunca he tenido ese sentimiento porque para mí el éxito de un artista es que la gente cante sus canciones y yo me siento muy orgullosa de mis comienzos. Creo que no sería justo de mi parte no sentirme orgullosa de algo que a mí me ha hecho tan feliz, ha traído muchas bendiciones a mi vida, e incluso a través de lo cual yo he hecho feliz a mucha gente al día de hoy”.