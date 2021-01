"No puedo describir el sentimiento": Rihanna visita al motel de Memphis donde Martin Luther King fue asesinado

La estrella de Barbados Rihanna reveló que hizo un viaje secreto a Memphis durante el verano de 2020, exactamente al lugar donde el líder de los derechos civiles Dr. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968. La cantante compartió tres fotos frente al Lorraine Motel, que en 1991 se convirtió en el Museo Nacional de Derechos Civiles. Pareciera que hubiera esperado publicarlos en el feriado nacional de MLK el 18 de enero, pero escribió "finalmente los encontré" cuando comenzó la leyenda de su publicación del 19 de enero sobre su visita.

La fundadora de Savage X Fenty se embarcó en un viaje por carretera, quizás para evitar que la atención de los fanáticos nublara su intuitiva experiencia. “Tuve fiebre de cabaña el verano pasado e hice un viaje por carretera a Memphis. HOMBRE… No puedo describir el sentimiento que me invadió, ¡tienes que ir a experimentarlo por ti mismo! #MLK”, escribió junto a la publicación.

La galería compartida por RiRi contaba con tres fotos. Para la primera posó debajo del letrero amarillo brillante, rojo y turquesa del motel, mientras que para segunda instantánea se la vio mirando el letrero blanco fluorescente de Lorraine Motel en el costado. En la última foto, se podía ver a Rihanna justo debajo de la habitación 306, donde King fue baleado en el balcón del segundo piso cuando se iba para ir a cenar.

Una corona blanca a lo largo del balcón de hierro marca el lugar donde murió baleado, y una placa debajo de ella marca su vida, desde el 15 de enero de 1929 hasta el 4 de abril de 1968, cuando falleció a la temprana edad de 39 años, y señala que MLK fue el fundador de la Southern Christian Leadership Conference.

Rihanna demostró lo sentida que estaba en este emotivo reencuentro

Como un sentido homenaje, Rihanna estuvo en el lugar con respectiva máscara facial mientras señalaba hacia la habitación, en un gesto como si estuviera conversando con algún acompañante que no se ve en la imagen. "Se dijeron el uno al otro, he aquí viene un soñador… matémoslo y veremos qué pasa con sus sueños", es una cita del Génesis 37 de la Biblia: 19-20, que puede leerse en la placa junto a la que está la intérprete de “Umbrella”.

De acuerdo a las reseñas sobre King, el líder viajó a Memphis para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios, y en esa oportunidad dio su último discurso: “Tenemos algunos días difíciles por delante. Pero ahora realmente no me importa, porque he estado en la cima de la montaña… Y Él me permitió subir a la montaña. Y miré y vi la Tierra Prometida. Puede que no llegue allí contigo. Pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida”.

Descubre más de este tema

Rihanna y Kim Kardashian realizan millonarios donativos para luchar contra el coronavirus Juntos podemos combatir el virus

Rihanna sorprende a un fanático en Barbados y posa en una gasolinera Un seguidor tuvo el encuentro de su vida cuando se topó con la cantante de “Work”