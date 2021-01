Maite Perroni reveló estuvo a punto de casarse y con anillo en mano dejó plantado al novio. “Me di cuenta de que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuvieras lo esencial de la relación y del amor”.

Maite Perroni, exvocalista de la banda mexicana RBD, reveló que a los 23 años estuvo a punto de casarse. Tenía el anillo en su dedo, la casa y la boda. A última hora dejó plantado al novio, pero se arrepintió y no se quiso casar.

La actriz y cantante de 37 años, mantiene una relación desde el 2013 con el productor chileno Koko Stambuk. Varias veces se ha rumorado de que contraerán matrimonio. Maite aseguró un posible enlace matrimonial por los momentos.

Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”, confesó en una entrevista para el programa de farándula ‘Ventaneando’.

Asimismo, Maite indicó que están tranquilos y felices. Ambos tienen proyectos personales y profesionales y aún no hay deseos de matrimonio.

Todo sigue en orden y con planes que estamos haciendo, tanto personales como profesionales, y, pues no. No tienen de qué preocuparse”.

Ya hace algún tiempo la actriz comentó que el matrimonio no es importante ni necesario en su vida. Y que hay otras cosas que le parecen más importantes en una relación amorosa.

A mi el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije ‘no, no me caso’. A mi ya eso como que se me quitó”, relató la actriz.