Ya conocemos el nombre de la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en septiembre y ya han revelado el nombre de la niña: Khai. La modelo de Maybelline finalmente compartió la noticia al cambiar su biografía de Instagram el jueves 21 de enero. “Madre de Khai”, dice ahora la primera línea de su perfil, junto con la mención de que firmó con IMG Worldwide y un complemento para su cuenta de fotografía Gisposable.

La confirmación se produce en medio de especulaciones sobre el nuevo tatuaje árabe de Zayn que los fanáticos creen que se traduce en el nombre "Khai". El nombre se conoce finalmente cuatro meses después de que los orgullosos padres confirmaran que habían dado la bienvenida a su hija al mundo. El ex cantante de One Direction fue el primero en dar la noticia el 23 de septiembre, compartiendo una imagen en blanco y negro de la recién nacida agarrada al dedo de su padre.

“Nuestra niña está aquí, sana y hermosa… Tratar de poner en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible. El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos x”, dijo efusivamente.

It seems that Zayn has gotten a new tattoo of his daughter’s name خاي(Khai) on his wrist. pic.twitter.com/qBfkdUWj0p

— Zayn Malik Updates (@ZaynReport) January 22, 2021