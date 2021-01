El beso que pudo advertir la bisexualidad de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha develado que es abiertamente bisexual en sus redes sociales, y si bien la noticia ha tomado por sorpresa a millones de fanáticos, sobre todo para aquellos que siguen de cerca su romance con Paulo Dybala, parece que hay archivos que pudieron haber advertido que la estrella argentina es bastante mente abierta en cuanto a sus atracciones. Sin olvidar, claramente, que también es actriz y estas habilidades son parte de asumir con responsabilidad los roles de su trabajo.

Para noviembre de 2019 la cantante, también argentina, Emilia lanzó el videoclip del tema “No Soy Yo” y un apasionado beso entre ella y su amiga Oriana desató polémica. La trama del video muestra a la cantante en una noche de bolos, mientras entre copas comienza a besar a varios amigos que la acompañan; pero después de tantos “sapos” decide probar suerte con la princesa, y se va por la conquista femenina.

Durante una entrevista para el programa “Confessionals” de Telemundo den 2019, Emilia aclaró que el beso fue solo parte de la producción y que son muy buenas amigas. “La idea surgió de que iban a ser tres hombres, pero cuando estábamos escogiendo a las personas pensé ‘por qué tres hombres y no dos hombres y una mujer’, y le dije a Ori que somos muy amigas y me dijo ‘sí, ya voy para allá’… Todos somos amigos”.

Pero este no fue el primer beso de Ori. Recordemos que para 2017, en una escena del video clip “Say o Run” la también cantante se besa en varias ocasiones con la modelo Soledad Alfonso, quien protagoniza el clip junto a ella. Estas románticas y cercanas dramatizaciones cuentan una historia de amor entre dos chicas, en seguimiento de la letra de la canción.

¿Oriana Sabatini no midió las reglas del juego?

Durante un set de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram la bella cantante Oriana Sabatini confesó que es bisexual, según informó yahoo. Una persona le preguntó si se sentía atraída por las chicas, por lo que la hija de la actriz Catherine Fulop no tuvo ningún problema en responder. “De verdad?” escribió antes de agregar “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”. La historia también la acompañó con una selfie donde se la puede ver dudosa sobre lo que acababa de confesar a sus seguidores.

La celebridad argentina mantiene una relación con el futbolista Paulo Dybala, lo que la mantiene en una constante visita a Italia, así como estar en el foco de los medios de comunicación, aunque siempre ha sido muy abierta en cuanto a temas de sexualidad se refiere. “No hay nada más hermoso en esta vida que sentirse y ser libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios sobre eso”, dijo una vez en el programa de radio Hold on Catalia.

