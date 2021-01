Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales protagonizan una increíble postal junto al atardecer en la playa

Mientras su cuenta de TikTok llegaba al millón de seguidores, y ella lo celebraba con su hijo Sebastián, la presentadora de televisión Alejandra Jaramillo se tomó un respiro para escapar a la playa con su novio Efraín Ruales. Con una fotografía especial, la pareja se abrazó a la orilla del mar para disfrutar de un increíble atardecer. Sin duda, un paisaje magistral que solo Alejandra pudo capturar para un significado especial.

“Regalándonos momentos, recuerdos y más de lo que no tiene precio”, escribió Alejandra desde el regazo de Efraín, sentados en la arena. Dentro del poco detalle que se ve del vestuario de ella se aprecia un sobretodo playero, tejido y con borlas que caían al costado de sus piernas. “Guardados en el corazón para la eternidad” respondió Efraín en su casilla de contactos. Él lucía un short negro y una franela manga larga naranja, cubriendo a su novia, mirando al infinito, transmitiendo una paz indescriptible para sus fanáticos.

“Qué bellos!! Qué bella foto! Ale te mereces toda la felicidad que vives en esta relación”, se lee entre los comentarios. “Es que ustedes tienen un no sé qué que me encantan”, “Y si se casan y tienen un bebé por fis”, “Hermosos, que Dios los bendiga”, “Los veo así y el corazón se me hace chiquitito y grandototoe porque ustedes eso inspiran, puro amor”; son parte de los emotivos mensajes que los usuarios plasman junto a la imagen.

Alejandra Jaramillo disfruta cada logro con su hijo

Sebastián es el compañero favorito de Alejandra para sus irreverentes videos, y es que la estrella ecuatoriana disfruta cada minuto que comparte risas y abrazos con su hijo. Esta vez fue la excusa de sus millón de seguidores lo que inspiró el nuevo clip junto a su fiel amigo, bailando uno de los challenges del momento al rimo de “Vra vra vroum”.

Alejandra encendió la cámara en su habitación mientras lucía un short de jean, un sweater rosa, y el tierno Sebastián la acompañaba con una playera blanca y un pantalón deportivo gris. Ambos siguieron la coreografía que millones de usuarios han posteado en TikTok y al final del clip la presentadora no puede contener su sonrisa enamorada al divertirse con su hijo.

Por otra parte, sus seguidores esperan con ansias que pronto Alejandra anuncie la llegada de una hermanita o hermanito para Sebastián. Hace un unos días su pose acunando su vientre mientras sostenía algo frente a la cámara despertó el instinto maternal de sus fanáticos, y aunque se desilusionaron al leer que sólo hablaba de un monitor de fertilidad, alimentaron su esperanza de que pronto pueda decidir ser madre nuevamente.

“Estoy feliz de compartirles que me encantaría convertirme en mamá nuevamente. Por eso quiero hablarles de @daysylatin. Este aparatito es un monitor de fertilidad que, al medir la temperatura cada mañana al despertar e ingresarle los días de la menstruación, dice si estás en un momento fértil o no de tu ciclo. Me encanta porque está hecho para mujeres que desean prevenir un embarazo de forma natural o para las que quieren buscar un bebé❤️. ¿Ustedes qué opinan? 😍 ¿Otro varoncito👶🏻 o una nena👧🏻?”, se lee en la publicación de Alejandra.

