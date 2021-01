Selena Gomez revela el significado de su hermoso vestido para el clip de “De una Vez”

Selena Gomez no solo llevaba un bonito vestido en su video musical de “De Una Vez”, que se lanzó el 14 de enero, sino que el vestido de Rodarte, con su dulce color rosa, un hermoso estampado floral y un corazón brillante en el centro, tenía un significado especial. El tema general del video en español de Selena está pensado en cualquiera que haya "tenido el corazón roto", y ahora ella reveló a la revista Vogue qué más hay detrás del iluminado corazón.

“Si me iba a sumergir por completo en un proyecto inspirado en la cultura latina, quería trabajar con creadores nativos de habla hispana”, explicó Selena a la revista. Entonces, la cantante de "Same Old Love" recurrió al equipo creativo conformado por la pareja Tania Verduzco y Adrián Pérez, quienes sabían cómo el vestido de Selena podía reflejar la cultura mexicana de la cantante y actriz.

“Queríamos jugar con un lenguaje e imágenes poderosos. Diseñamos el corazón, lo llamamos Milagro en la cultura mexicana, y su luz para que sea una metáfora de la curación a lo largo de la historia”, explicó Tania. Como el corazón, las flores del vestido de Rodarte también tenían un significado más profundo.

“Queríamos tener estas conexiones, crear este estilo y jugar con las increíbles flores como lo hizo Frida, pero haciéndolo moderno y genial por ahora”, continuó Tania. "Las flores en el vestido, el cabello y dentro del video conectan con esta idea de renovación".

Selena Gómez abraza a sus raíces latinas

No solo se trataba de las flores en el vestido de Selena, sino que también estaban floreciendo en un dormitorio en el que cantó la ex chica de Disney Channel durante el video inspirado en el realismo mágico. “Me encanta el papel que juega la naturaleza en el video y cómo representa la curación y el crecimiento. Cómo representa la curación y el crecimiento”, explicó la estrella. "Espero que el mensaje de esperanza llegue después de reconocer el dolor".

Las canciones de Selena sobre el desamor han resonado con millones de fanáticos, luego de su ruptura con su ex Justin Bieber, a principios de 2018. Muchos de sus seguidores creían que esta división fue la fuente de inspiración entre su gran regreso, con la canción "Lose You To Love Me", en enero de 2020. "De Una Vez" fue el primer sencillo oficial de Selena en español; sin embargo, recordemos que ella canta en la pista de 2018 de DJ Snake, "Taki Taki".

Descubre más de este tema

Selena Gómez confesó que este año fue un “agridulce 2020” Selena Gómez confesó que este año fue un “agridulce 2020”. Tenemos un recuento de lo que hizo la cantante en este ‘2020 pandémico’.

Selena Gomez y más celebridades se pronuncian tras las protestas en el Capitolio de Estados Unidos Cardi B, Khloe Kardashian y Chris Evans son solo algunas de las estrellas que han recurrido a las redes sociales a manifestar su posición