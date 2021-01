Krysthel Chuchuca lanza la nueva colección Loli Denim de su marca de ropa Loli Lolita. La diseñadora ecuatoriana quien está en el mundo de la moda desde el 2016, apuesta por prendas de jeans para inicios de este año 2021.

Krysthel Chuchuca realizó el lanzamiento oficial de las piezas de la nueva línea. La bella actriz estuvo trabajando en la colección durante cuatro meses. 500 prendas fueron el resultado de ese tiempo, las cuales ahora se pueden encontrar en su tienda física y a través de la web, y en el Instagram de la marca @lolilolitaecuador

View this post on Instagram

La propuesta de Krysthel con Loli Denim y la línea jeanswear se basa en el material de jean. Desde el año pasado los jeans de corte amplio y con pinzas masculinas empezaron a ser tendencia, reemplazando los acostumbrados y muy cómodos slim y skinny jeans.

Empezamos en octubre, la idea la teníamos a finales de septiembre pero ya la pulimos en octubre y empezamos a trabajar. Básicamente este año, la pandemia nos ha puesto ha replantearnos un montón de cosas, entonces, en mi empresa no nos quedamos atrás, me di cuenta que la gente necesitaba prendas más clásicas, que le faciliten la vida a la hora de elegir un atuendo diario”, dijo la también actriz.

Además, la actriz explicó que estas prendas son versátiles y que se tienen una infinidad de combinaciones, adaptándolas a las necesidades de cada quien. Esa es la mayor ventaja de este tipo de vestimenta. Los diseños de todas las prendas, son en tonos azul, y están confeccionados desde la XS (extra small) hasta la XL (extra large).

Loli Lolita es una marca exclusivamente para mujeres pero hemos venido ya haciendo ciertas prendas que les han venido dando uso unisex, las muscle tee (o camiseta hombreras) comenzaron a darle ese uso, no fue nuestra intención que fuera una prenda unisex pero la han usado y la verdad eso me pone muy feliz”, cuenta la diseñadora de 27 años.

Por otro lado, su novio, el actor y productor venezolano José Ramón Barreto -quien interpretó a Simón Bolívar en la serie transmitida por Netflix, 'Bolívar', también es creativo de la marca Loli Lolita. Khrystel y José Ramón llevan dos años y medio de relación sentimental.

En esta colección estamos sacando 500 prendas porque queríamos probar. Es nuestra primera apuesta por el denim por eso no nos quisimos arriesgar tanto y ha sido un acierto porque yo me involucro muchísimo en el proceso de cada colección, no me gusta hacer nada al apuro o improvisadas. Invierto mucho en eso para que se vea la calidad. Desde pequeña aprendí que debo darlo todo y eso hago en cada colección”, comentó la diseñadora.