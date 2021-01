Kill City lanza su single 'Last Man Standing'

Kill City es una banda de Rock conformada por Andrés Miranda, Xavier Diab, Luis Neme, Juan Miguel Iturralde y Chemel Neme. Nace en el año 2019, y gracias a una estrecha relación de amistad entre sus integrantes, lo que inicio como una idea, rápidamente se consolida en una realidad musical.

Además de tener dos hermanos en el grupo y otros viejos amigos, varios miembros de Kill City también fueron compañeros en otras bandas años atrás. Con influencias de Hard Rock y Heavy Metal, las composiciones de Kill City tienen una gran variedad de estilos y elementos dentro del amplio género del rock.

Luego de 12 meses de composición, cuentan con mas de 20 temas muy variados, logrando desarrollar en todas la impronta de la banda. Desde sonidos metaleros o de rock clásico, muchas veces muy melódicos y otras hasta psicodélicos, Kill City busca transmitir energía en sus canciones y experimenta ampliamente en los matices del rock sin esquemas pero con una identidad musical bien definida.

La mayoría de sus canciones son en inglés pero también tienen temas en español. Estrenaron su presencia en plataformas digitales con Believe Me y le siguieron Grey, Follow Your Heart, Sigue la Voz y Against Myself. El Single LAST MAN STANDING, es parte de su álbum debut, producido por la banda, mezclado por Chemel Neme y masterizado por Svante Forsback, será lanzado este 2020, y se compone de 10 temas.