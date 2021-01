Katy Perry lanza fuegos artificiales durante su electrizante "Celebrating America"

El especial inaugural Celebrating America cerró con una exhibición de fuegos artificiales épica sobre Washington, DC después de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris el 20 de enero. Y la verdad es que no era ambiguo pensar que Katy Perry fuera elegida para actuar bajo esta mágica noche llena de luces. La cantante de "Firework" se veía increíble a casi cinco meses después de dar la bienvenida a su primera hija con Orlando Bloom, y resaltaba su belleza junto al Lincoln Memorial Reflecting Pool y el Washington Monument.

La estrella apareció con un completamente blanco de Thom Browne. Con el Monumento a Washington de fondo, Katy lució un abrigo con un corsé de seda y una falda larga, además de presumir unos elegantes guantes hasta el codo, todo en un tono acorde a su cabello blanco. Su maquillaje limpio de labios rosa vieja fue el detalle final perfecto para su impecable presencia.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021