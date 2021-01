Julián Gil acudió a un hospital por presentar fuertes síntomas debido a la Covid y no pudo ser atendido porque los centros de salud de la Ciudad de México están trabajando en su máxima capacidad. El actor agradeció a Juan Osorio por orientarlo y recomendarle al personal médico que lo atendió a él.

Julián Gil, actor argentino, contó a sus seguidores a través de su cuenta oficial en Instagram cómo tuvo que afrontar la difícil situación de sentirse mal y no encontrar una cama en un hospital para poder internarse y ser atendido.

El actor pese a que se estaba cuidando y tomando todas las medidas de precaución ante la enfermedad, se contagió recientemente. Indicó que los primeros días se sintió muy mal por lo que quiso que lo hospitalizaran para ayudarlo con las dolencias, pero esto fue imposible.

Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el Covid, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié… justo llevaba 10 días sin trabajar, Televisa, entonces queda descartado que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, narró Julián.