JLo recibe un beso de felicitación de ARod tras su actuación en la Inauguración Presidencial

La majestuosa actuación de Jennifer López en el Día de la Inauguración la hizo merecedora de un dulce beso de su prometido, Alex Rodríguez. Después de cantar "This Land Is Your Land" para la multitud frente oeste del Capitolio de EE. UU., donde Joe Biden y Kamala Harris tomaron posesión de sus cargos el 20 de enero, se vio a Alex inclinándose y dándole un beso de felicitación a JLo.

Pese al romántico encuentro, el deportista y empresario se apegó a los protocolos de seguridad en el evento y mantuvo su mascarilla para el beso. La gratitud de Jennifer se hizo sentir en su mensaje conmovedor y contundente, además de hacerlo en perfecto español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Jennifer López / Foto: AP

Con esta afirmación la artista de ascendencia puertorriqueña enloqueció a todos los presentes en el evento. Además, su imponente frase estuvo de la mano con el discurso del propio Biden sobre la unidad, cuando asumió su título de Presidente de Estados Unidos.

ARod se mostró orgulloso de JLo

Pero el dulce beso “enmascarado” no fue el único gesto amoroso en el que se capturó a la enamorada pareja, pues JLo y ARod también se besaron en los escalones del Capitolio, y es que la admiración del ex beisbolista no podía disimularse frente al gran momento de su pareja.

Durante el acto político, Jennifer decidió vestirse completamente de blanco optando por una pieza de la colección Otoño 2020 de Chanel, completando el outfit con unos tacones Jimmy Choo en un tono a juego. Para la historia de Estados Unidos este 20 de enero fue un día memorable, que inició con Lady Gaga cantando el Himno Nacional.

Ahora, los fanáticos solo están esperando ver a JLo y ARod besarse en el altar. La pareja tenía la intención de casarse en 2020, pero debido a la pandemia las campanas de boda se retrasaron. Todo este aplazamiento incluso hizo que la pareja comprometida considerara no casarse, al igual que los compañeros de la poderosa pareja de Hollywood Kurt Russell y Goldie Hawn.

Sin embargo, Jennifer dijo que casarse es "algo que quizás todavía sea importante para nosotros", en Radio Andy de SiriusXM durante una conversación en diciembre de 2020. Agregó: "Pero no hay prisa, ya sabes, no hay prisa. Sucederá cuando tenga que suceder". Por ahora, seguirán haciendo exactamente lo que se vio el día de la inauguración: apoyándose mutuamente.

