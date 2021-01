El papá de Gael García está hospitalizado con una fuerte complicación en sus pulmones debido a la Covid. José Ángel García quien es director de escena en televisión, está presentando problemas por una fibrosis pulmonar. Su esposa pide oraciones por él.

El padre de Gael García se encuentra atravesando una lucha para superar la fibrosis pulmonar mientras permanece recluido en un centro de salud hospitalario. La noticia se supo por su esposa, la modelo Bella de la Vega, quien publicó en su Facebook que por favor oraran por la pronta recuperación de José García.

Además De la Vega compartió el amor que le tiene al actor de 70 años, a quien describió como un, “hombre honesto, justo y trabajador” y le dio las gracias por las experiencias y aprendizajes vividas durante los años que han compartido.

La pareja del padre de Gael, en entrevista con el programa de farándula 'Ventaneando' que José no estaba de acuerdo con ser hospitalizado, pero comenzó a presentar complicaciones por la baja oxigenación y tuvo que ser llevado de emergencia al centro de salud.

Me decía ‘yo no me quiero morir en un hospital’, él sentía que estaba muriendo. Pero ya en la tercera crisis, que fue ayer, se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxigeno en su cerebro (…), lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias. Hasta hoy se consiguió una y fue que venimos”, compartió Bella con el programa de televisión.