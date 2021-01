Alejandra Jaramillo celebra su millón de seguidores en TikTok con su hijo Sebastián

Las redes sociales de Alejandra Jaramillo siempre están en el foco de sus fanáticos y suman nuevos usuarios día a día, por lo que ha celebrado su millón de seguidores en TikTok. “Con la sorpresita de que somos 1 millón en tiktok😍 GRA CIAS con mi compañero favorito, Sebas”, escribió la presentadora de televisión junto al video en el que seguía la coreografía junto a su hijo Sebastián.

Así anunció Alejandra que también se ha apoderado de la ventana de challenges, lipsync y demás interpretaciones que se popularizó durante la pandemia en 2020. Debido al aislamiento social, cientos de usuarios comenzaron a familiarizarse con TikTok y se han conectado incluso con sus artistas favoritos por la interacción directa que permite crear hasta dúos que puedan ver en línea.

En el clip al ritmo de “Vra vra vroum” Jaramillo se luce con sus movimientos mientras utiliza un short de jean, un sweater rosa, naturalmente maquillada y con el cabello completamente recogido. El dulce Sebastián está con una playera blanca y un pantalón deportivo gris, un look cómodo para bailar con su madre, quien no puede disimular su sonrisa admirando a su hijo al final del video.

Alejandra Jaramillo y la ilusión de un nuevo embarazo

Hace unos días Alejandra dejó ver una fotografía en su Instagram en la que parecía consentir su vientre con una mano y mostrar una prueba de embarazo en la otra. La decepción de sus fanáticos se dio cuando leyeron el caption que acompañaba la imagen, donde aclaraba que se trataba de una publicidad.

“Estoy feliz de compartirles que me encantaría convertirme en mamá nuevamente. Por eso quiero hablarles de @daysylatin. Este aparatito es un monitor de fertilidad que, al medir la temperatura cada mañana al despertar e ingresarle los días de la menstruación, dice si estás en un momento fértil o no de tu ciclo. Me encanta porque está hecho para mujeres que desean prevenir un embarazo de forma natural o para las que quieren buscar un bebé❤️. ¿Ustedes qué opinan? 😍 ¿Otro varoncito👶🏻 o una nena👧🏻?”, sugirió Alejandra.

Algunos de sus seguidores se mostraron tristes por la falsa ilusión de un nuevo bebé, mientras que otros decidieron responder a su encuesta votando porque preferirían una nena. No se sabe si ser madre junto a Efraín Ruales esté en sus planes a corto plazo, pero sería una gran noticia para todos aquellos que siguen de cerca su relación.

Descubre más de este tema

Alejandra Jaramillo, ‘La Caramelo’, y su emprendimiento al estilo fitness Alejandra Jaramillo, ‘La Caramelo’ y su emprendimiento al estilo fitness. Hace panes keto y los promociona a través de Instagram.

Alejandra Jaramillo se come a besos a Efraín Ruales y sus fanáticos alucinan La actriz demuestra continuamente su amor por su novio en las redes sociales, un romance que se roba miradas