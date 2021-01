Michela Picay renueva su hogar y hace a sus seguidores parte de su mudanza

La estrella de televisión Michela Pincay comparte con sus seguidores cada uno de sus pasos, incluso hasta la incursión a un nuevo hogar. En su más reciente publicación de Instagram, la presentadora de “De Casa En Casa” dejó entender que su 2021 comienza con nuevos espacios y deja un mensaje alentador por los cambios.

“Hoy me dieron ganas de mostrarles un poquito de lo que se ha movido en mi vida, ya vivo en mi casa, esta es mi sala, aún no tengo muebles pero me emociona muchísimo la idea de irla armando poquito a poquito. Me falta tanto que a veces me desespero peeeero en realidad amo ir de a poco haciendo todo a mi gusto y con todo el esfuerzo del mundo jaja”, comenzó explicando Michela junto a su publicación.

Pincay continuó: “la plantita que ven atrás es Matilda (le pongo nombre casi a todo en mi casa, como loquita) me la regaló @iesminpinbu y debajo está mi réplica de Cotto (el hijo de mi ñaña) jajaja! Los invito a ver cómo poco a poco le vamos dando forma a mi hogaaar! Que eso si, tiene la vibra más increíble del mundo porque solo dejo entrar a gente que además de llenar la casa con su presencia, me llena el alma”.

Sus fanáticos, como suelen hacerlo, demostraron el apoyo incondicional hacia cada paso de la estrella de TC Televisión. “Que lindo esto!!! Todo es con pacienciaaaa!!!!! Jajaja pero lo que más me gusta es que tenemos césped y que mi cuarto ya está medio listo 😊”, se lee en una serie de mensajes junto a otro positivo “Ya quisiera yo tener mi propia casa así sea vacía o con pocas cosas… eres el vivo ejemplo que si lo quieres toca trabajar duro para conseguirlo”.

La alegría de Michela Picay es contagiosa

La también actriz es fiel creadora de contenido para sus redes sociales, y ahora con la tendencia de los bailes de TikTok se ha catapultado hacia otras audiencias, llegando incluso a los ojos de la agrupación Black Eyed Peas gracias al apoyo de menciones por parte de todo su público. Esta hazaña fue de la mano de su videoclip imitando la coreografía de Shakira, tema que la colombiana interpreta junto a la agrupación, “Girl Like Me”.

Su pasión por el ritmo también lo denota al asumir otros challenges en los que además no participa sola, arrastrando a sus compañeros de trabajo a moverse mientras grandes temas musicales marcan la pauta. Además de bailar, Michela tiene un buen sentido de la moda y posa con sus increíbles outfits usados para su participación diaria en el programa matutino.

