Lady Noriega contó el drama que vivió por la desfiguración de su rostro debido a los biopolímeros. Con tan solo 30 años, la actriz colombiana acudió a una cirujana para borrar una cicatriz que tenía en el mentón, por un accidente practicando deporte.

Lady Noriega era una de las mujeres más hermosas y deseadas dentro y fuera de Colombia. La actriz y cantante cautivaba con su belleza y talento. Con el pasar del tiempo comenzó a recurrir a los tratamientos estéticos, buscando corregir y perfeccionar algunas cosas que no eran de su agrado.

La joven actriz quería desaparecer una cicatriz que le molestaba. En su mentón tenía una pequeña marca producto de un accidente mientras realizaba deporte, por ello confió en una cirujana para que le realizará el procedimiento.

Lady no tuvo ninguna duda del profesionalismo de la doctora, puesto que pertenecía a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. De igual manera, los productos con los que trabajaba la cirujana eran avalados y probados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia.

En el 2006 su rostro cambió para siempre. Ya habían pasado algunos años luego de esa intervención.

Me aplicaron una sustancia que según la médica, venía de Francia. Fue un procedimiento de anestesia local y no ambulatorio, pero para mi sorpresa, seis años después, empezó el infierno”, confesó Noriega a al portal Kienyke.

Lady además comentó que en distintas zonas de su cara comenzaron a aparecer protuberancias y se fue desfigurando. Fue allí cuando contactó a la doctora que la había atendido en un inicio y esta le realizó un corte en el mentón que empeoró su aspecto.

No tenía ni idea de qué hacer conmigo. Luego visité cuatro reconocidísimos médicos, con el que mejor me fue, me dijo que era mejor que me acostumbrara a mi nuevo rostro, que no había nada por hacer. Sinceramente me di al dolor y me aparté de la televisión”, narró la actriz.

Para el año 2011 la actriz y cantante ya se sentía agotada y sin esperanzas. Fue entonces cuando le recomendaron al doctor Rodolfo Chaparro.

Cuando yo ya había agotado todos mis esfuerzos en encontrar algún especialista o reconstructivo que me ayudara, solo recibía negativas de parte de los profesionales que veían mi caso, me decían que ya no había solución, que me quedara así porque me podían dejar peor, con la boca torcida o deforme, y fue tantas veces que escuche ‘no hay nada que hacer’”, contó Lady Noriega.

La actriz encontró algo más que una mejora es su aspecto físico. El doctor Chaparro y Lady se enamoraron y en el 2014 se casaron. Lady regresó a la televisión. Posteriormente se realizó una nueva operación, esta vez con su esposo.

La cirugía se basó en una técnica que utiliza microtensores, una alternativa de la medicina estética que consistente en hilos que se ubican a nivel subdérmico y se fijan al periostio del hueso.

La verdad es que dejé de sufrir con el tema, no es algo que me atormente. Tengo el derecho a que la gente acepte que yo hace rato no tengo 20 años”, concluyó la actriz.

