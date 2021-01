Cómo obtener el broche de paloma de oro que usó Lady Gaga en la Inauguración Presidencial de 2021

Cuando se trata de Lady Gaga los atuendos eclécticos son parte de lo más esperado, y eso es exactamente lo que hizo en la Inauguración Presidencial en Washington DC este 20 de enero. Gaga cantó el himno nacional de Estados Unidos mientras vestía una chaqueta Schiaparelli azul marino y una brillante falda roja. Sin embargo, el principal atractivo de su atuendo fue sin duda el broche de paloma de oro de tamaño natural con una rama de olivo en la boca.

La artista completó el look con una trenza en su cabello, aretes de oro y labios rojos, que contrastaban con el emblemático pin del símbolo de la paz. Ella estuvo radiante durante toda su actuación, con una gran sonrisa en su rostro, y en un momento, señaló la bandera estadounidense.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC

Antes de la inauguración, Gaga llegó a Washington DC el 19 de enero con un fuerte sentimiento de esperanza por lo que vendrá. “Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses”, escribió en Instagram. “Un día para el amor, no el odio… para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño que no es violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas”.

También se dirigió a las redes sociales la mañana del 20 de enero y escribió: “Cantar el Himno Nacional para el Pueblo Estadounidense es un honor para mí. Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio, entre POTUS 45 y 46. Para mí, esto tiene un gran significado. Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y apasionarnos por nuestro futuro en el que trabajamos juntos con amor. Cantaré al corazón de todas las personas que viven en esta tierra”.

Lady Gaga fue partidaria de Biden durante su campaña a la presidencia en 2020. Un día antes de las elecciones de noviembre, la cantante actuó en un mitin del candidato en Pittsburgh, Pensilvania. Además trabajaron juntos en la campaña It's On Us contra la agresión sexual durante la vicepresidencia de Biden en 2016.

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021