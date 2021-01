Carla Sala deslumbra con sus sexis fotos en bikini y dice que no hay edad para lucir bien. La presentadora y bailarina ecuatoriana se realizó una sesión de fotos con su asesor de imagen. Y no usó photoshop a sus 52 años.

Carla Sala luce un cuerpo impresionante en las fotos realizadas en la playa. Las postales fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram @carlasala1 en la cual tiene casi medio millón de seguidores. La rubia luce despampanante con su curvilínea figura.

View this post on Instagram

La presentadora de televisión se dejó luciendo un diminuto bikini celeste. Su elegante cabello corto y muy rubio acompañaban a un suave y discreto maquillaje. La sesión fue motivada por su asesor de imagen José Vargas y coincide muy bien con la colección de trajes de baño que lanzará Carla, llamada Carla Sala Swimwear.

La idea de los trajes de baño la había pensado hace mucho tiempo, pero no la había plasmado. José Vargas, quien cuida de mi imagen hace muchos años, me dijo si quería hacer una producción en la playa. Él quería proyectar a las mujeres que tienen mi edad a que se cuiden, a que se puede estar bien, que los años pasan pero que también uno puede lucir linda, a la edad que tengas”, expresó Carla.

Carla Sala Swimwear será el nombre de su línea de trajes de baños. Ella misma será quien diseñe y escoja las telas. La propuesta además contará con la creación de diseños bajo medida. Para complacer gustos y necesidades de las clientas.

Yo tengo la persona que cose, va a ser manufactura ecuatoriana, los trajes los voy a diseñar yo misma. No soy diseñadora pero voy a crearlos, voy a escoger las telas, y de mis experiencias, de lo que me gusta, de lo que veo, de lo que me piden saldrán los diseños. Esto será con la señora que lleva años haciéndome los trajes de mi escuela de danza. No voy a tener para empezar en volumen, por la pandemia, porque se depende mucho de lo que digan las autoridades”, dijo la bailarina.