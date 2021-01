La foto con la que Alejandra Jaramillo confundió a sus fanáticos por un presunto embarazo

Cientos de fanáticos estaban por aplaudir a la cigüeña cuando vieron la publicación de Alejandra Jaramillo este 18 de enero en su cuenta de Instagram, creyendo que la animadora de televisión y su novio Efraín Ruales estaban por darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. Sin embargo, al leer el caption que acompañaba la imagen de la modelo se sintieron desdichados y confundidos.

La sugerente fotografía muestra a Alejandra con una vestido satinado de color beige, un cinturón negro y su cabello naturalmente recogido, con la mirada hacia abajo mientras acuna su vientre con una mano, y con la otra sostenía un elemento que parecía ser una prueba de embarazo. A simple vista, esta postal desató un sinfín de comentarios, rumores y especulaciones; aunque de acuerdo a su mensaje la idea de un posible nuevo bebé no es tan lejana para la pareja.

“Estoy feliz de compartirles que me encantaría convertirme en mamá nuevamente🤰🥰. Por eso quiero hablarles de @daysylatin. Este aparatito es un monitor de fertilidad que, al medir la temperatura cada mañana al despertar e ingresarle los días de la menstruación, dice si estás en un momento fértil o no de tu ciclo. Me encanta porque está hecho para mujeres que desean prevenir un embarazo de forma natural o para las que quieren buscar un bebé❤️. ¿Ustedes qué opinan? 😍 ¿Otro varoncito👶🏻 o una nena👧🏻?”, explicó Alejandra al final de la fotografía.

Los seguidores, al leer que se trataba de una publicidad comenzaron a escribirle “yo pensando que estaba embarazada”, “entonces es un anuncio de datsylatin o que quieres otro hijo”, “Salte de felicidad luego leí bien y todo terminó”. Por otra parte, otros usuarios optaron por decirle que sexo preferirían en caso de un bebé a bordo: “Nena”, “Una caramelito seria genial 😍😍 una princesa para Sebas”, además de emojis de niña, princesas o coronitas.

Alejandra Jaramillo y su fase materna

La conductora de “En Contacto” es madre de Juan Sebastián, de 9 años, y actualmente mantiene una relación con su compañero Efraín Ruales. "La guardamos celosamente por un tema de cuidarnos, por un tema de no exponernos demasiado porque sentimos que es algo muy nuestro, muy privado, por un tema también de que trabajamos los dos en el mismo espacio y eso es bastante delicado”, sostuvo Alejandra al diario El Universo.

La también llama Caramelo aseveró que “yo creo que la gente a veces tiene opiniones distintas, hay quienes dicen que es show, hay gente que nos quiere, que nos sigue que nos apoya y está pendiente pero yo creo que la realidad de esto, la verdad al fin de cuentas la vivimos nosotros dos, por eso lo dejamos puertas adentro”.

Descubre más de este tema

Efraín Ruales comparte foto y sus fans le preguntan: ¿dónde dejó a Alejandra Jaramillo? Efraín Ruales comparte foto y sus fans le preguntan: ¿dónde dejó a Alejandra Jaramillo? La publicación fue de un paseo en familia. Su novia sí estaba.

Alejandra Jaramillo, ‘La Caramelo’, y su emprendimiento al estilo fitness Alejandra Jaramillo, ‘La Caramelo’ y su emprendimiento al estilo fitness. Hace panes keto y los promociona a través de Instagram.