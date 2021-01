Kim Kardashian presume estar en forma con un sexy Crop Top

La última selfie de Kim Kardashian es para el recuerdo de sus mejores fotografías. La estrella de Keeping Up with the Kardashians tomó Instagram para compartir una nueva imagen de sí misma de pie frente a un espejo, mostrando su figura tonificada con un top corto y leggings. El atuendo marrón también incluía una camiseta de manga larga a juego y se veía perfecto en ella.

Ella también tenía sus manos en sus largos mechones en la instantánea y posó como si estuviera lanzándose un beso a ella misma frente al espejo. La socialité reveló, aunque quizás era bastante obvio, que la foto fue tomada en el baño en el pie de foto. “Little Bathroom Selfie🤳”, escribió en una opción menos detallada de su selfie.

Los fanáticos rápidamente pasaron a la sección de comentarios una vez que ella lo publicó. "Hermosa", decía un comentario mientras que otro decía: "Este es la Kim que también me gusta [sic] See". Un tercer usuario la felicitó simplemente diciendo "Wowww" con un montón de emojis de ojos de corazón y un cuarto seguidor llamó a Kim su "Kardashian favorita".

Kim Kardashian es una experta en poses frente a la cámara

Antes de la última selfie de Kim, la celebridad llamó la atención por posar con nuevas medias de SKIMS en nuevas fotos que compartió en Instagram el 11 de enero. Una la mostraba en medias negras mientras que la otra la mostraba en medias más claras. Ella estaba sentada en cada foto y notoriamente no llevaba su anillo de bodas, lo que llamó la atención y continuó sacando a la luz los rumores de que, según informes, el matrimonio de ella y su esposo Kanye West está en ruinas.

Sin embargo, una fuente reveló a JustJared que la falta de anillo de Kim no tiene nada que ver con su matrimonio con el rapero. "Nadie debería mirar su anillo, ya sea que lo lleve puesto o no, como una especie de mensaje… A menudo elige prescindir de él para las fotografías porque le gusta una apariencia limpia… Y cuando está en casa relajándose, no siempre lo usa y eso ha sido así durante muchos años", agregó. "No es nada nuevo, la gente está malinterpretando todo".

Los rumores de divorcio sobre Kim y Kanye han sido intermitentes durante años, pero las afirmaciones más recientes de que "el divorcio es inminente" salieron de vuelta a la luz según Page Six. “Lo mantienen discreto, pero ya terminaron. Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”, dijo la fuente al medio.

