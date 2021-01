Gigi Hadid descubrió que estaba embarazada antes de un desfile de modas

¡Gigi Hadid descubrió que estaba embarazada en su lugar de trabajo! El 18 de enero la modelo dejó ver una foto de sí misma en la pasarela, y junto a ella reveló que ya estaba embarazada mientras caminaba en la Semana de la Moda de Nueva York 2020. Entonces, eso llevó a una fan a preguntar en Twitter: “¿Cuándo caminaste por Jacquemus, ya sabías que estabas embarazada? ¿o solo lo supiste después?”

La celebridad reveló que se enteró de su embarazo después del desfile de Jacquemus, mientras se preparaba para una pasarela y una semana de la moda diferentes. "Sí, me enteré el día antes del desfile de Tom Ford", respondió Gigi, refiriéndose al desfile del diseñador en febrero de 2020 que tuvo lugar en la Semana de la Moda de París.

"Tenía tantas náuseas detrás del escenario, pero aprendí que podía controlarlo un poco si comía continuamente, así que mi madre me empacaba bocadillos antes de cada espectáculo", continuó la supermodelo. Ante la mención de los bocadillos, otro fan intervino en la sesión de preguntas y respuestas para preguntar: "¿Cuál fue tu antojo / bocadillo favorito durante el embarazo?", Gigi admitió que sus antojos "subieron en oleadas" y se extendieron a golosinas como "bagels con queso crema extra, brownies de trozos triples, y tostadas de masa madre y ensalada de tomate y aceite de oliva con mucha sal y pimienta" para el desayuno.

Yes, I found out the day before the Tom Ford show 🤯 I was so nauseous backstage 😅 but I learned I could kinda control it if I continuously ate, so my mom would pack me snacks before each show 🥖 🧀 bless https://t.co/JIRLGnBgvJ

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) January 18, 2021