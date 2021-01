¡De pijama a lentejuelas! Sofía Caiche demuestra que luce mejor que nunca

Hace unos días vimos a Sofía Caiche mostrarse orgullosa de sus estrías, y ahora presume sus curvas al bailar asumir uno de los divertidos de TikTok. La actriz y presentadora de televisión compartió en su perfil de Instagram un clip en el que sale de su habitación con una bata de seda estampada, cabello recogido y lentes. Al agacharse cambia a un vestido strapless dorado, con tacones, una melena larga y suelta, mientras baila.

La también modelo dio a luz recientemente a Savas Tihomirov, su primer hijo con su esposo Soner Durmus, sumando a un nuevo integrante a la familia conformada por Piero y Renata, sus hijos mayores. Los hermanos de Savas son producto de sus relaciones anteriores con Sebastián Perasso y Armando Paredes, respectivamente.

En agosto de 2020 Sofía compartió la llegada de Savas, pero también pidió que oraran por ella y el recién nacido al verse en estado crítico después de la cesárea a la que fue sometida. Después de los altibajos de salud, la pareja madre e hijo regresaron a casa sanos y salvos, y ahora el dulce bebé protagoniza las más tiernas publicaciones de la estrella de televisión.

Sofía Caiche es una madre orgullosa de sí misma

Con 40 años y tres hijos en sus brazos, Sofía se ha encargado de mantenerse en forma con dieta y ejercicios, además de resaltar sus curvas con sus increíbles outfits. Sin embargo, la actriz ha dejado de lado la apariencia para valorarse a sí misma con sus estrías y aceptó públicamente que en esta nueva etapa materna ha aprendido a aceptar sus inconformidades.

“Orgullosa de mis estrías 😜❤️!! Aquí están se las presento, son 3 MARAVILLOSOS hijos que he tenido en mi vientre y me dejaron estas marcas, NO puedo utilizar trajes de baño muy chiquitos porque se me notan, por eso uso los biquinis gruesos semi cadera. Aprendí a vivir con ellas, ya que a mis 22 años, con mi Piero, de deprimí al ver mi abdomen hermoso que tenía, ya con marcas, pero con el tiempo aprendí amarlas 🥰😎”, escribió la también modelo en su foto de Instagram.

“Porque soy una mujer real al igual que TU, que llora, ríe, tiene días bueno y días malos también! Pero JAMÁS quedarse de brazos cruzados o esperar que las oportunidades lleguen a tu puerta!! Hay que cuidarse, AMARSE y Re inventarse. Uno tiene que ir tras los retos 💪, ser autosuficientes 👌”, concluyó en la foto que mostraba su barriga plana, con estrías y Savas a un lado de ella viendo hacia arriba.

