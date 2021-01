Protagonista de Zoey 101 culpa a empresa de Elon Musk de asesinos de gatos

Al parecer el comportamiento alterado de Britney Spears también lo heredó su hermana Jamie Lynn. La protagonista de la serie Zoey 101 sorprendió con sus comentarios inusuales contra la empresa Tesla, propiedad del hombre más rico del mundo Elon Musk.

En un video culpó al magnate de la muerte de muchos gatos. La interprete señaló directamente a los coches Tesla afirmando que suponen un autentico peligro para estos animales.

"Sé que ahora mismo hay problemas mayores de los que preocuparse en el mundo, pero alguien le tiene que decir a Elon Musk que Tesla es un secreto asesino de gatos, y es un problema que se tiene que arreglar", observaba Jamie Lynn en el vídeo, antes de pasar a contar su experiencia personal: "Hemos perdido ya no quiero ni deciros cuántos gatos. Es devastador y muy trágico para todos los implicados".

Jamie Lynn Spears took to Instagram to call out Elon Musk for the death of her cats:

“We have now lost — I don’t want to tell you how many cats — because they don’t hear the Tesla crank and unfortunate things happen and it’s really devastating and tragic for everyone involved,” pic.twitter.com/uZL1qbI407

— Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2021