Mira el clip con el que Carolina Jaume demuestra cómo lucir despampanante en el verano

Hace unos días Carolina Jaume compartió un “detrás de escena” que dejó a sus seguidores con la boca abierta. En el video se le veía salir de una piscina, con un traje de baño metalizado, un sombrero blanco y una actitud avasallante frente a la cámara, además de resaltar su escultural figura. Ahora reveló de que iba este “behind the scenes” y era para el lanzamiento de la nueva línea de verano de Papyrus.

“NATURAL SUMMER @papyrus.moda Una propuesta de inspiración cálida que resalta tu sensualidad en los días de sol ☀️”, escribió Carolina a pie del clip que la muestra luciendo varios modelos de traje de baño. Desde una pieza estampada con cortes asimétricos en la cintura y en el pecho, pasando por un modelo azul enterizo con un cinturón, seguido de una combinación de estampados entre lunares y animal print, más estampados florales, hasta llegar a un bikini de dos piezas, pero con la parte superior con mangas.

Carolina Jaume ama tomar el sol

No cabe duda de que a Carolina le gusta tomarse un tiempo para disfrutar el sol, bien sea en la playa o la piscina, e incluso le dio la bienvenida al 01 de enero con el mar de fondo. “Deja ir el ayer. Deja que hoy sea un nuevo comienzo, sé la mejor persona que puedas”, comentó la estrella de televisión junto a aquella imagen que la citaba sobre la arena, de rodillas, con un traje de baño negro y sujetando su sombrero también negro.

Hay otra publicación del 2020 en la que un bikini azul con blanco resalta la figura bien cuidada de la presentadora de televisión. “Este 2020 me dejo varias lecciones: 🌟 Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces más, gánale tiempo al tiempo, así́ te harás más fuerte y no habrá́ nada que te pueda derrotar”, fue parte de sus aprendizajes para cerrar el año pasado.

En el ojo del huracán

Por otra parte, su nombre también estuvo junto al de Flor María Palomeque y Gabriela Pazmiño, ya que su esposo Allan Zenck también se vio involucrado en la compra ilícita de productos de uso médico. Ante los señalamientos, la pareja decidió asentar por su derecho a la verdad que:

“Una vez más a raíz de algunos días de memes y cadenas falsas e infundadas y esta vez generadas POR EL PECADO DE OFRECERLES A LAS PERSONAS Y EMPRESAS precios bajos que consideramos justos y accesibles en nuestra NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO DEBIDAMENTE AUTORIZADA en lo que se refiere a pruebas rápidas Covid -19 y mascarillas, en base a denuncias anónimas maliciosas hemos sido REVISADOS EXHAUSTIVAMENTE por las autoridades en nuestras oficinas durante 5 horas en un operativo que tenemos grabado y es sin precedente en este tipo de negocios…. La verdad GRACIAS A DIOS siempre triunfa”.

