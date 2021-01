Kim Kardashian se emociona con el cumpleaños de su “princesa” Chicago

¡El tiempo vuela! La hija de Kim Kardashian y Kanye West, Chicago West ya tiene 3 años. Su madre recurrió a Twitter e Instagram el 15 de enero, fecha de su cumpleaños, para compartir tributos idénticos, que revelaron cómo la familia planea celebrar. “¡Mi princesa Chi Chi, hoy tienes tres años!”, escribió Kim junto a una adorable foto de Chicago sentada en una mesa de picnic al aire libre.

“¡Tienes la vocecita más dulce que pude escuchar en todo el día! Traes tanta magia a todas nuestras vidas. Mi corazón está tan lleno que me elegiste para ser tu mamá. ¡No puedo esperar para celebrarte con Slime & LOL Dolls hoy!”. Así como los fanáticos demostraron su amor en los comentarios, lo hermanos de Kim, junto con sus famosos amigos, compartieron dulces mensajes de feliz cumpleaños con emojis de corazones y más.

My Chi Chi princess 👑 today you are three! You have the sweetest little high voice that I could listen to all day! You bring so much magic into all of our lives. My heart is so full that you chose me to be your mommy ✨ I can’t wait to celebrate you with slime & LOL Dolls today! pic.twitter.com/g2O3zi0v6L

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 15, 2021