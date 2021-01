Gaby Espino contó detalles acerca de su relación y dura ruptura con Jencarlos Canela. La actriz venezolana dijo que "pensé que me iba a morir. Esa experiencia me marcó mucho y encontré la fortaleza para salir adelante en mis hijos".

Gaby Espino es reconocida como una de las mujeres venezolanas más bellas y exitosas. Es actriz, modelo, presentadora, empresaria, influencer, y sobre todo, mamá. Se ha consolidado a través de los años a nivel internacional, pero como todos, ha tenido que atravesar situaciones difíciles. Un ejemplo es su ruptura con el actor y cantante, Jeancarlos Canela.

La actriz tuvo un hijo fruto de la relación con el guapo actor, llamado Nickolas, quien tiene ocho años. A través de las redes sociales se le ha visto a la expareja compartiendo fechas especiales, muy unidos y felices. Y es que la misma Gaby aseguró que hoy en día mantienen una bonita amistad.

Hace poco la venezolana confesó, a un programa de Telemundo, cómo con valentía y coraje se concentró en salir adelante por el bienestar de sus hijos. La modelo tiene una hija llamada Oriana, de once años, producto de una relación anterior con el actor venezolano Cristóbal Lander.

Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas".

Las ganas de sacarlos adelante -a sus hijos- me reafirmaron que soy una mujer imparable, que todo es un ciclo, que si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso es que te das cuenta de que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo", expresó Gaby.