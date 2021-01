Carolina Jaume estará en televisión nacional con el programa de competencias 'Soy el mejor'. La bella presentadora de Guayaquil vuelve a los concursos. Se le recuerda por 'en Las tardes son de Carolina', 'Baila Ecuador' y 'BLN'.

Carolina Jaume de 35 años tiene amplía experiencia en este tipo de producciones. Ahora estará en compañía de Ronald Farina en el espacio de concursos que será transmitido a través de la señal nacional de TC Televisión en Ecuador.

Carolina contó que le preguntaron si quería ser formar parte de 'Soy el mejor', sin decirle que función cumpliría dentro del show. El productor ejecutivo del canal Christian Rodríguez fue el encargado de darle la noticia de que sería la presentadora.

Yo quería hasta participar, primero me dijeron si podía ser jurado, nunca me dijeron nada. Finalmente, tres o cuatro días antes de la promo, me llama Christian Rodríguez (productor ejecutivo de TC Televisión) y me dice: Vas a ser la presentadora. Es como volver a empezar de nuevo en el canal, fue sorprendente pero tenía un contrato de confidencialidad”, expresó la animadora.