Caitlyn Jenner podría unirse al renacimiento de “Sex And The City”

¡Detengan todo! “Sex and the City” podría contar con la participación de Caitlyn Jenner. La celebridad lidera la lista de los futuros cameos que formarán parte del reinicio del popular programa de televisión, según The Mirror. El medio además alegó que dicha invitación surge ya que la producción de esta nueva edición busca un show más diverso tras las críticas de exclusión y clasismo que enfrentó la versión original de la afamada serie.

“Caitlyn ha sido un elemento fijo de los medios de una forma u otra durante 50 años. Ella es realmente perfecta para una aparición”, aseguró una fuente a la revista informante. "Quieren caras nuevas para el programa, pero quieren que los espectadores también conozcan y se preocupen". Esta buena nueva llega a los titulares luego de que se anunciara oficialmente el renacimiento de “Sex and the City”, entrega que se llevará a cabo a lo largo de 20 años desde el debut de la serie original.

Esta nueva edición contará con diez episodios en HBO Max y traerá de regreso a tres de las cuatro actrices originales, que son Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Como era de esperarse Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, no será parte del reparto estelar, pero la mayor sorpresa fue que la propia Sarah confirmó que su ex compañera no regresará para el resurgimiento, aunque también reveló que no hay resentimientos entre ellos.

“No. No me desagrada ella. Yo nunca dije eso. Nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos”, escribió en respuesta a un fanático que mencionó a Kim en Instagram.

“Sex And The City” es uno de los reencuentros más esperados

La serie original de “Sex and the City” se emitió durante seis temporadas desde 1998 hasta 2004 y tras distintas especulaciones por las diferencias entre Parker y Cattrall, las cuatro protagonistas se reunieron en abril de 2020 para celebrar la atención médica de Nueva York, en honor a los trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19.

"Kim ha seguido adelante y está muy emocionada por su nuevo programa de FOX, y ve su carrera tomando una mirada completamente diferente en el futuro", dijo una fuente a Hollywood Life. “Hubo momentos maravillosos y tiempos no tan maravillosos con Sex y los mismos problemas todavía se interponen entre Kim y Sarah, por lo que es mejor dejar el pasado como pasado. Todos saben que siempre estarán vinculados al programa y entre ellos, pero también saben cuándo es el momento de seguir adelante y ahora es ese momento”.

