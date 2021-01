Jennifer López fue "atacada" durante su relación con este actor

El intérprete de “Batman” en la “Liga de la Justicia”, Ben Affleck, ha recordado cómo trataron a su ex novia Jennifer López cuando salieron hace casi 20 años. El ganador del Premio de la Academia se abrió en un episodio del podcast Chatter de The Hollywood Reporter Awards, que puedes escuchar AQUI, para hablar sobre su próxima película “The Way Back”.

En la entrevista, Ben fue muy sincero con respecto a su compromiso roto con la despampanante JLo, y cuánta prensa negativa recibió mientras estaban juntos. “La gente era tan jodid#$%&” mala con ella: sexista, racista. Se escribió una m$%# fea y viciosa sobre ella de una manera que si la escribes ahora, literalmente, te despedirían por decir esas cosas que dijiste”, reveló el actor.

La estrella continuó, “ahora es como, ella es enaltecida y respetada por el trabajo que hizo, de dónde vino, lo que logró, ¡así como debería ser! Yo diría que tiene una mejor oportunidad, viniendo del Bronx, de terminar como la jueza Sonia Sotomayor en la Corte Suprema que de tener la carrera de Jennifer López y ser quien es hoy a los 50 años".

Jennifer Lopez y Ben Affleck una pareja para recordar

Ben también habló sobre sus paseos muy fotografiados por su vecindario, revelando que nunca tuvo la intención de aparecer en los tabloides, además de considerar que este “acoso” terminó siendo ilógico para él como estrella de Hollywood, pensando en que quizás la esperanza de ser capturado en un nuevo titular es la intención principal.

"Sabes, siempre hay una historia del mes, y yo saliendo con Jennifer López resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio creció exponencialmente", explicó. “Aun así, hasta el día de hoy, algunos dirán: '¡Te veo en los paparazzi y en las fotos!' Es como, 'Sí, salí de mi casa y saqué la basura… Como si, si sale de su casa, solo lo hiciera con la esperanza de tener tanta suerte de poder terminar como el sexto artículo en The Daily Mail. ¡Es absurdo!", sostuvo el “Caballero de la noche”.

Si bien cada uno hizo sus vidas, y la Diva del Bronx ahora está por casarse con el ex beisbolista Alex Rodríguez, recordemos que Ben y Jennifer se comprometieron en 2002, decidieron posponer su boda, a celebrarse en 2003, solo unos días antes de que estuvieran listos para caminar al altar y decir 'Sí, quiero', y luego se separaron oficialmente en enero de 2004.

