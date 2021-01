Hijo menor de Chris Brown hace suspirar a su abuela: "Él es tan lindo"

El hijo de Chris Brown, Aeko Catori Brown ya es una sensación en Internet gracias a su familia. El adorable niño, que celebró su primer cumpleaños el 20 de noviembre, recientemente pasó un tiempo con la abuela Joyce Hawkins, la mamá de Chris, cuando jugaron con filtros en las redes sociales.

El domingo 10 de enero el cantante compartió un clip de Instagram que mostraba a Aeko con un ave animado en la cabeza. Mientras Joyce continuaba diciendo "Un pájaro", el dulce retoño hizo sonidos lindos e incluso intentó remedar a su abuela. Aeko, cuyos rizos rubios castaños están en pleno efecto, se inclinó hacia la cámara para ver su reflejo. En un momento, gritó, "Un pájaro", antes de mirar a su abuela.

Al final, Aeko pareció agarrar el teléfono, que se acercó a su rostro. "¡¡¡¡Él es tan lindo!!!! Te extraño mucho mi ángel!!! NOS VEMOS!!!" escribió Joyce al pie de su foto, con lo que insinuaba que el clip podría haber sido un video de recuerdo.

Los hijos de Chris Brown son una muestra de ternura

Chris y su novia Ammika Harris le dieron la bienvenida a Aeko en noviembre de 2019, cuando ambos padres mantuvieron su identidad en secreto hasta semanas después de su nacimiento. El niño marca el primer hijo de Chris y Ammika juntos, y el segundo del cantante de "Go Crazy", quien también es padre de su hija Royalty Brown, de 6 años, de una relación anterior con Nia Guzman.

No está claro si Chris y Ammika están en una relación romántica o si solo cumplen su labor de padres. Sin embargo, la nominada al Grammy continúa dejando comentarios coquetos y "me gusta" en la página de Instagram de la modelo de vez en cuando. En octubre pasado, los fanáticos creyeron que los dos volvieron a estar juntos cuando disfrutaron de unas vacaciones en la playa en México con su hijo, pero no han emitido comentarios oficiales.

Pocos días después de que los padres celebraran el primer cumpleaños de Aeko, a fines de noviembre de 2020, una fuente le dijo a Hollywood Life que “Chris y Ammika no han puesto una etiqueta oficial sobre dónde están las cosas con ellos en este momento porque todavía están tratando de averiguar saber cuál es su próximo movimiento”.

