Wandavision: el misterio alrededor de Vision, ¿acaso no murió ante Thanos?

WandaVison estreno este 15 de enero en Disney Plus y en pocas horas conmocionó a los fans con una serie de comentarios, la mayoría positivos, sobre lo que ofrecerá esta serie en los siguientes capítulos.

La trama se desenvuelve en una misteriosa realidad cuyos protagonistas son Wanda / Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany). No se sabe como llegaron a este mundo, sobre todo, el enigma alrededor de Vision.

El misterio se desenvuelve porque la serie no se ubica en eventos pasados, según sus creadores, pese a que algunas escenas están ambientadas desde los años 50´s y décadas posteriores. En su lugar, han mencionado que esta historia se ubica de forma posterior a los hechos ocurridos en Avengers: Endgame, donde vimos morir a Visión en manos de Thanos, ¿o no?

Wandavision / Captura de pantalla

Hoy se estrenaron el primero y segundo capítulo de WandaVison, una serie que promete develar este misterio conforme avance la serie hasta el 12 de marzo (primera temporada). Sin embargo algunos fans ya se han adelantado a sacar sus conclusiones.

No leas más si aún no has visto la serie (Spoilers)

Una de las teorías que entristece a los fans comenzó en Twitter, acaba con las esperanzas de revivir de alguna manera a Visión o conservar la idea de que aún puede estar vivo en alguna dimensión.

Señalan que toda esta increíble y misteriosa historia se desarrolla en la imaginación de Wanda, porque Visión ya no es parte física de esta realidad.

Sin embargo, eso no le ha quitado la magia a esta serie que recién empieza y, cómo dijimos al inicio, cada capítulo irá develando la verdadera trama, que por ahora, genera bastantes teorías dada la alta expectativa por los próximos episodios.

Los especialistas se han mostrado gratamente sorprendidos con el toque de misticismo, e incluso la califican como un siniestro thriller, en lugar de una comedia de situación.

"Extraña y encantadora para funcionar", dijeron varios expertos.

Estando ambientada en aquellas épocas, teniendo en cuenta la Sitcom, me gusta mucho lo que esta por venir de parte del Universo Cinematográfico de Marvel y WandaVision es la opción y excusa perfecta para dar inicio a la 4 fase. Estoy tan ansioso por verla, que tengo que entrar todos los días a Disney+ para rectificar si hay nuevos avances. (Arley Vergara, fan).

WandaVision es el primer lanzamiento con el que Marvel buscará expandir su universo en la pantalla chica. Le seguirán The Falcon and the Winter Soldier el 19 de marzo, y Loki, en mayo.