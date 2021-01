Selena Gómez cumple el sueño de sus fanáticos latinos y canta su propio tema ¡en español!

Selena Gomez inicia el 2021 con un proyecto especial, sobre todo para sus seguidores de habla hispana. La cantante lanzó su nuevo sencillo en español: "De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí", escribió en Instagram junto al post que anunciaba el lanzamiento oficial del tema.

La canción muestra a Selena cantando sobre un amor pasado difícil que los fanáticos estaban convencidos de que podría ser Justin Bieber. “Ya no duele como antes, no / La herida de tu amor sanó”, son parte de las frases del sentido tema que refleja uno de los sueños más sugeridos por la ex chica Disney.

Los fanáticos de habla hispana inmediatamente acudieron a Twitter con sus teorías mientras otros traducían rápidamente las letras en Google a inglés. "Justin Bieber después de traducir DE UNA VEZ", escribió un fan, incluido un .GIF de un chico llorando mientras cuelga su teléfono. “¡Pensé que Selena cantando en español era una forma de llamar la atención porque ya no tiene a Justin para hacerlo! Pero estaba equivocado, Girlie todavía escribió la canción sobre él HELP", agregó otro usuario.

Selena asombró en el propio video inspirado en los 70, con un vestido de flores adornado con un corazón rosa brillante mientras se abre paso a través de la casa alfombrada de verde, pasando por un dormitorio, la cocina y una sala de estar. En un momento, la artista se apoya en una esquina empapelada en la pared que comienza a desmoronarse y agrietarse. Hacia el final del video, algunos elementos tal vez pertenecientes al amante en cuestión, vuelan a través del techo roto de la casa de manera tormentosa.

Selena Gomez siempre ha sonreído a sus raíces latinas

Zane Lowe de Apple Music estuvo conversando con Selena sobre el lanzamiento además de cómo aprendió a ser "paciente con mis elecciones" a lo largo de los meses de aislamiento obligatorio, un tiempo consigo misma que la llevó a retomar la idea de cantar en español.

"Esto ha sido algo que he querido hacer durante 10 años, trabajar en un proyecto en español, porque estoy muy, muy orgullosa de mi herencia, y realmente sentí que quería que esto sucediera", dijo. "Y sucedió, y siento que es el momento perfecto. Solo con toda la división del mundo, hay algo en la música latina que globalmente hace que la gente sienta cosas, ¿sabes?… Estoy apuntando a mi herencia y no podría estar más emocionada… Solo espero que la gente entienda cuánto pongo mi corazón en esto, y lo increíble que me siento al respecto".

Hubo rumores de que Selena tenía un proyecto en español en camino cuando los Selenators vieron murales promocionales apareciendo en México. Además de "De Una Vez", estos visuales incluían la frase "Baila Conmigo", que muchos selectores especulan que es el nombre de una segunda canción o podría ser el título de su álbum en español.

Pero la música no es lo único que Gomez tiene que esperar este año. Su programa de cocina, Selena + Chef está por comenzar su segunda temporada, tiene una nueva serie para la plataforma Hulu titulada “Only Murders in the Building” y además está por trabajar en una película.

