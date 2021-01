Miley Cyrus se desnudó para subir al cartel de Hollywood Roosevelt Hotel

Muchos recuerdan a una rebelde Miley Cyrus desnuda mientras se balanceaba sobre una bola de demolición, pero esta vez su espontaneidad cruzó las pantallas a la realidad. La cantante confesó en su red social Instagram que se desnudó y se trepó al letrero del Hollywood Roosevelt Hotel después de celebrar el cumpleaños número 60 del cantante principal de Flaming Lips, Wayne Coyne.

"De pie en Hollywood Blvd la mañana después de un rager @ waynecoyne5", escribió debajo de la foto en sus historias de IG, luego agregó entre paréntesis "(Subí el letrero de Roosevelt desnuda)". El Hollywood Roosevelt tiene 12 pisos de altura, con el nombre del hotel iluminado con letras grandes encima, así que Miley no debe tener miedo a las alturas para escalarlo, ni tampoco tiene miedo de desnudarse, eso es seguro.

La foto que Miley compartió la mostraba a ella y a Wayne parados juntos por la mañana a lo largo de Hollywood Blvd, cerca de donde tuvo lugar la fiesta la noche anterior. La cantante de “Prisoner” tenía la palma de su mano plantada sobre sus ojos como si lamentara lo que había hecho. Apoyó la cabeza en el hombro de Wayne y él apoyó la cabeza en la de ella de manera protectora.

Miley Cyrus y su particular estilo de moda

Miley vestía una adorable sudadera con un estampado de "Minions" junto con unos coloridos leggings estampados en azul. Tenía grandes anillos de adornos blancos en la mano izquierda, junto con uno verde lima en la derecha. La cantante de "Midnight Sky" aparentemente había empacado una bolsa de viaje para la fiesta de toda la noche, ya que tenía una bolsa de lona con efecto teñido de arcoíris sobre un hombro y una mochila azul sobre el otro.

Por otra parte, recordemos que la cantante reveló en noviembre de 2020 que estuvo dos semanas sobria luego de un desliz durante la pandemia de COVID-19, luego de estar limpia durante seis meses hasta junio de 2020.

"Me caí y me di cuenta de que ahora he vuelto a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento", le dijo a Zane Lowe para Apple Music el 23 de noviembre. "Una de las cosas que he usado es, 'No te pongas furiosa, ponte curiosa'. Así que no te enojes contigo mismo, pero pregúntate: '¿Qué pasó?'”

Miley explicó además que ella “no es una persona moderada” y que “yo no tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel… Solo quería despertarme el 100%, el 100% del tiempo”.

