Los hijos de Kim Kardashian también discuten por dulces mientras ella trabaja

Kim Kardashian demostró que puede realizar múltiples tareas a un alto nivel cuando logró promocionar su nuevo perfume mientras calmaba una discusión relacionada con los dulces entre sus hijos. La fundadora de SKIMS, de 40 años, recurrió a Instagram para promocionar sus nuevos perfumes Metallic Hearts, un trío de nuevos aromas florales en forma de corazón, y reveló el paquete de prensa que regalará a su familia y amigos famosos.

La celebridad trajo de vuelta los corazones de chocolate llenos de dulces, y fue entonces cuando sus hijos se volvieron locos con los dulces. En una serie de videos de la historia de Instagram, se puede escuchar a los hijos de Kim gritando en el fondo sobre quién iba a romper los corazones de los dulces. Afortunadamente, los niños tenían tres golosinas para elegir.

En honor a sus tres nuevos aromas, Hearts Gold, Hearts Rose Gold y Hearts Silver, Kim tenía un corazón de chocolate rompible para cada uno. No está claro cuáles de los hijos de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y su esposo Kanye West estaban a su lado en los videos, sin embargo, se la puede escuchar mencionando a sus hijas North y Chicago West, así como a su hijo Saint West, además de la hija de su hermano Rob Kardashian, Dream Kardashian.

Cada caja de corazón de caramelo incluye una montaña de mini caramelos de tarta dulce en el interior con dichos lindos como "Bae", "BFF" y "Wifey". Por supuesto, la nueva fragancia de Kim está en la parte inferior de cada caja, cubierta de un sabroso residuo. Además, cada caja viene rodeada de confeti de colores.

La última fragancia de Kim llega apenas un día después de que lanzara las nuevas medias y tops "que desafían la gravedad" de SKIMS. La madre de cuatro niños, que también se está preparando para tomar el examen de la barra, uno de los pasos finales en su educación para convertirse en abogada, ha estado ocupada con el trabajo en medio de los rumores de divorcio que se avecinan.

Kim Kardashian y el “divorcio” que la asecha

Desde que cumplió 40 años el pasado mes de octubre, ha habido mucha especulación de que el matrimonio de Kim con Kanye ha llegado a un punto difícil. En diciembre de 2020, una fuente le dijo a Deadline que la pareja estaba "luchando por permanecer juntos como pareja y lo han hecho desde hace bastante tiempo", y agregó que estaban "viviendo vidas separadas".

El 5 de enero surgieron varios informes que afirmaban que la pareja de toda la vida, que se casó en 2014, se divorciaría. Alimentando esto último aún más, Kim ha estado abandonando su anillo de bodas en publicaciones recientes en las redes sociales, además de la notoria ausencia de su esposo en las festividades navideñas.

