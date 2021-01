Negar un "romance" con Kanye West ha triplicado los DM para Jeffree Star en Instagram

Jeffree Star afirmó que ha recibido mensajes directos de raperos que no son Kanye West. El gurú de la belleza insistió una vez más en que los rumores de romance que lo rodean a él y al fundador de Yeezy son simplemente falsos, pero esta vez ofreció otros datos. “Definitivamente NO me acostaré con Kanye, pero la cantidad de raperos en mis DM es salvaje. Es hora de hacer una canción de éxito en la cama”, tuiteó el influencer este 13 de enero.

Jeffree originalmente rompió su silencio sobre la especulación que lo vinculaba a él y a Kanye en un video de YouTube, titulado "Abordar la situación de Kanye", que ya ha ganado más de nueve millones de visitas desde que salió el 7 de enero. "Kanye y yo nunca hemos pasado el rato, y todo esto es realmente divertido", dijo el influencer quien además calificó a uno de los informes en línea que detallaban la teoría de la aventura como la "m#$%” más tonta que pude haber leído en toda mi vida".

I’m definitely NOT sleeping with Kanye, but the amount of rappers in my DM’s is wilddddd bitch. Time to make a hit song in bed 😂

— Jeffree Star (@JeffreeStar) January 13, 2021