La dulce foto con la que Chris Hemsworth felicita a su hermano Liam Hemsworth

¡Suspiros a la vista! Chris Hemsworth tomó Instagram este 13 de enero para mostrarle al mundo el amor por su hermano Liam Hemsworth, en su cumpleaños número 30. El actor de “Avengers: End Game”, quien es seis años mayor que el ex esposo de Miley Cyrus, compartió una foto de recuerdo del dúo con camisas amarillas a juego. "El tiempo vuela, pero no has cambiado ni un poco", escribió Chris en su pie de foto.

Mientras Chris está sentado, Liam se apoya en sus pierdas y sonríen a la cámara con las camisetas amarillas, identificadas con un logo, y un short negro. El intérprete de Thor también está consintiendo a un cachorro que asumiríamos puede ser su mascota.

Los fanáticos en los comentarios se entusiasmaron con el amor fraternal de los actores y le enviaron dulces mensajes de cumpleaños a Liam. "Eso es demasiado lindo", agregó la actriz Isla Fisher, junto con un emoji de corazón. Un amigo de los hermanos Hemsworth compartió un pequeño contexto detrás de la foto, escribiendo: "Malditos sean nuestros uniformes escolares australianos", dando más detalles del outfit que compartían en la instantánea.

No está claro qué ha planeado exactamente la familia Hemsworth para el cumpleaños de Liam, pero se presume que lo celebrarán en Australia, específicamente en Bryon Bay, donde el homenajeado compró una casa recientemente. Además, la novia del actor, Gabriella Brooks, quien también es australiana probablemente estará presente.

Liam Hemsworth le dio una nueva oportunidad al amor

El cumpleaños de Liam marca irónicamente la misma fecha en que la pareja fue fotografiada junta por primera vez. El 13 de enero de 2020, las fotos de Liam y Gabriella mostraban a la pareja empacando para irse a una playa de Byron Bay, haciendo oficial su relación. En ese momento, hubo una gran especulación de que los dos ya estaban juntos, después de que aparentemente pasaron la víspera de Año Nuevo juntos.

Gabriella fue vista en algunas fotos de fiesta con los amigos australianos de Hemsworth, así como con la esposa de Chris, Elsa Pataky. Las fotos también surgieron tan sólo dos semanas antes del divorcio de Liam de la ex mujer de Miley Cyrus llegara a su fin.

Deadline afirmó que la relación de Liam con Gabriella es sólida y que su familia realmente se ha enamorado de ella. "Él siente que encontró a la mujer perfecta en Gaby y solo se están acercando a medida que pasa el tiempo", dijo una fuente, señalando que "Gaby se lleva increíble con la familia de Liam y pasa mucho tiempo con ellos, incluyendo participando en las salidas y fiestas exclusivas para niñas con sus seres queridos".

