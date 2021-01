Kate del Castillo en su regreso al cine como protagonista y productora hará el papel de una mujer abusada. La película llamada 'Cold, dead hands', está siendo realizada por su propia casa productora y dirigida por el estadounidense Gary Auerbach.

Kate del Castillo interpretará a una mujer que es secuestrada, abusada y maltratada por un hombre, en un filme de suspenso. Pero gracias a por su valentía y coraje logra sobrevivir, según lo que comentó la propia actriz mexicana.

Kate del Castillo / Getty Images

Es dueña de su propia casa productora llamada Cholawood Productions

La mexicana, de 48 años, dirige una compañía productora llamada Cholawood Productions, con la cual se está llevando a cabo el proyecto cinematográfico. Las grabaciones se están realizando en Utah, Estados Unidos.

La actriz no aparece en la pantalla grande desde su participación en la película Bad Boys for life, estrenada en el 2020. Kate tuvo el papel de Isabel Aretas en una nueva edición de la exitosa saga donde son protagonistas Will Smith y Martin Lawrence.

Asimismo, la mexicana no descarta su trabajo en la televisión. Ella misma realizó el anuncio de que estará en la tercera temporada de La Reina del Sur. Aunque no dio más detalles al respecto de la exitosa serie en la que tiene el papel protagónico.

La actriz, a través de su casa productora busca promover el talento latino. Se enfoca en encontrar buenas historias que ayuden al impulso. Otro de los negocios que mantiene la actriz es su propia marca de tequila llamada Honor. La empresa ya tiene cinco años en el mercado.

Por otro lado, la actriz también realiza nobles labores con los animalitos. Kate ha estado involucrada activamente en temas del cuidado y protección de animales. Hace poco celebró los 40 años de lucha de la organización Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA).

