Eiza González responde a las críticas sobre la entrevista donde, supuestamente, se negó a hablar en español

Eiza González rechazó críticas por no hablar español en entrevista. "No hay que creer todo lo que se ve", expresó la actriz, luego del video que fue publicado en las redes sociales. La grabación causó alboroto entre los usuarios.

Eiza González respondió a los que la han criticado por negarse, según dicen, a dar una entrevista en el idioma español. La mexicana dijo a través de su cuenta en Twitter qué, mostrará el video completo para que el público pueda ver lo que realmente pasó.

El problema surgió en el programa El Gordo y La Flaca, que transmite el canal Univision, allí mostraron un video donde una de sus reporteras quiso entrevistar a la actriz. Eiza solo respondió unas palabras en inglés y se marchó rápidamente a su automóvil.

La grabación generó molestias entre el público, quienes la acusan de no querer hablar en español. Ante los duros comentarios que ha recibido la mexicana por ese hecho, Eiza advirtió que difundirá el clip completo para que vean lo que realmente pasó.

Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar como lo hacen esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia, mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado, escribió Eiza en su cuenta de Twitter.