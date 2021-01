Cantante de la banda RBD contrajo Covid durante el concierto de reencuentro y contagió a su familia. Anahí reveló que fue asintomática y sin saberlo enfermó a su esposo. "Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”.

Anahí, cantante de RBD, contrajo la enfermedad en la reunión de la banda. El concierto fue transmitido vía streaming, el pasado 26 de diciembre. Su esposo estuvo presente acompañándola en el reencuentro con sus compañeros: Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez.

Días más tarde, el 3 de enero, Manuel Velasco esposo de la cantante, y quien es Senador, informó que padecía del virus. El político manifestó que presentaba síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, cuerpo, entre otras.

Anahí, recientemente, había publicado a través de su cuenta en Instagram que su familia estaba bajo cuidados médicos, y que agradecía a todos sus fans por las oraciones para que estuvieran bien. Ayer, la mexicana quien también es actriz y modelo, informó que ya su familia ya superó la Covid-19.

La pesadilla pasó… Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos… Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, comentó la actriz.