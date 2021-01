Estos son los nombres que Jennifer López presume en sus leggings personalizados

Jennifer López es una madre orgullosa y lo presume con un leggings negro ajustado, cuando iba al gimnasio, que tienen un detalle personalizado: los nombres de sus gemelos Max y Emme Muñiz. Ella combinó los pantalones, probablemente de su marca favorita Niyama Sol, con una sudadera con capucha verde oliva con logo recortado de la marca de ropa Guess.

La estrella, que anteriormente se deleitaba con beber agua con limón por la mañana junto con siete tazas durante el día, sostuvo su botella de agua con el logotipo de Coach en blanco y negro mientras se acercaba a SoMi Fitness de Miami. Terminó su look casual con una mascarilla protectora multicolor y zapatillas negras gruesas. La fundadora de JLo Beauty parecía estar libre de maquillaje para la sesión de entrenamiento, arrojando su cabello rubio resaltado en una cola de caballo alta.

Foto: JustJared

Jennifer y su prometido Alex Rodríguez, han estado yendo al gimnasio con regularidad durante la cuarentena para mantener sus rutinas de entrenamiento. Apenas dos semanas antes de Navidad, la pareja llegó a su nueva instalación de UFC en un Porsche rojo. J.Lo y A-Rod se veían tan glamorosos mientras paseaban por la calle llena de sol y entraban al gimnasio, listos para hacer ejercicio.

Jennifer López lanzó un nuevo tema musical

Su último lanzamiento llega pocas horas después de lanzar el video musical de su último sencillo "In The Morning". El video caprichoso presenta a Jen en varios disfraces de fantasía, incluso como una sirena y un ángel. En un momento, se puso completamente desnuda, como en la portada del single de la canción, mientras mostraba su cuerpo tonificado con solo las alas blancas y plumas.

La también empresaria brilló a lo largo del clip de tres minutos, que recordaba su era “This Is Me… Then de los 2000. Y te amaba incluso más de lo que me amaba a mí. Estoy tan emocionada de que veas el video oficial de #InTheMorning”, escribió Jennifer en un video de Instagram junto con un teaser del clip, que debutó en la aplicación Triller.

“Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura unilateral y la comprensión de que no puedes cambiar a nadie más… ¡¡¡solo puedes cambiarte a ti mismo!!! Haga crecer sus propias alas y aléjese de cualquier persona o cosa que realmente no valore todo lo que tiene para ofrecer”, también alentó a sus millones de seguidores.

