Con un pijama de seda Gabriela Pazmiño invita a sus seguidoras a sentirse libres consigo mismas

Gabriela Pazmiño tiene a toda su fanaticada ansiosa por el lanzamiento de su nueva colección para “Gabriela Pazmiño Dreams” y cada día comparte más y más detalles. Esta vez la estrella de televisión posó desde la comodidad de su habitación para invitar a sus followers a sentirse cómodas y la libertad al momento de ir a dormir.

El clip era un compilatorio de varias fotografías en las que posó con un blusón de seda estampado. La tela naranja destaca su brillo con flores entre negro, blanco y gris, además de realzar la figura y elegancia de Gabriela mientras disfrutaba de posar frente a la cámara desde distintos ángulos. “Siéntete con la libertad de ser tú misma con @gabrielapazminodreams dentro de la colección también tenemos estas hermosas pijamas en 5 colores y todas las tallas…. falta poco para que las tengas”, escribió la presentadora.

La verdad es que desde principios de diciembre Pazmiño ha estado calentando motores dejando ver varios de los modelos que estarán disponibles en su nueva línea para su marca “Gabriela Pazmiño Dreams” a la que decidió llamar “Libertad”, bajo una propuesta de elegancia, comodidad, moda y más para sus clientas felices.

Y creer que Gabriela Pazmiño pensó alejarse de Instagram

Recordemos que después del escándalo al que fue sumergida a mediados de 2020, Pazmiño anunció su posible retiro de las redes sociales, lo que significó en realidad un descanso de tiempo indefinido para poder avanzar en sus procesos personales. La estrella ecuatoriana contó con el apoyo de su familia en su momento, y fue su compromiso el mantenerlos sanos y salvos de todas las fuertes críticas que recibió.

Gabriela fue sometida, junto a su esposo Dalo Bucaram, por la Fiscalía a una investigación exhaustiva por su presunta asociación con la venta ilícita de insumos médicos. Tras librarse del mal rato, la fundadora de “Gabriela Pazmiño Dreams” no perdió la oportunidad de agradecer a su amiga Carolina Jaume, por su apoyo incondicional durante todo el proceso judicial.

Pazmiño aseveró que Jaume creyó siempre en su inocencia, a diferencia de “otras personas”. Como los seguidores no tardan en sacar sus propias conclusiones, surgió la teoría de que esa otra persona era Flor María Palomeque, pero la propia Gabriela aclaró que no tenía nada que ver con ella: “Para nada, uno dice algo y la gente lo lleva por otro lado, no estoy en el dime y el direte, sino concentrada en mis emprendimientos”.

