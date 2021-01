¿Una cola de caballo? Vecino asegura que El Príncipe Harry se ha dejado crecer el cabello

El Príncipe Harry supuestamente se está dejando crecer el cabello muy largo, lo suficiente como para llevarlo hacia atrás en una cola de caballo. Esto es lo que afirmó Rob Lowe con un comentario que, como a nosotros, a James Corden le costó creer durante su entrevista en el episodio del 12 de enero de “The Late Late Show con James Corden”.

"Me encontré con su compatriota, el tesoro inglés, el príncipe Harry, en el semáforo hace 10 minutos", dijo Rob, que estaba llamando desde su casa en Montecito, una ciudad costera de California donde Harry y Meghan Markle compraron una mansión en 14.7 millones de dólares. Rob explicó, “Harry vive a una milla de mí. Ha sido muy solitario. Verlo es como ver al Monstruo del Lago Ness. Y finalmente lo vi".

Aunque Rob estaba convencido de que vio a Harry, no estaba tan seguro de si la cola de caballo era solo un truco de la vista. “Fue muy, muy rápido, no me cites totalmente en él, pero parecía que llevaba una cola de caballo. Solo digo”, reveló Rob. "Me pareció, como un observador casual, que su cabello había crecido mucho y estaba muy apretado hacia atrás por lo que solo podía asumir que era una cola de caballo".

.@RobLowe has the scoop on Prince Harry. pic.twitter.com/ChDgxKSOdM — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 12, 2021

James intervino diciendo "Estoy seguro de que eso no era cierto", pero Rob le aseguró al presentador del programa de entrevistas nocturno "Oh, no, fue él, tengo que decir que lo seguí hasta la casa para ver si el auto entraba". Desconcertado quedó la estrella del programa de televisión, así como seguramente sus espectadores.

El Príncipe Harry no dejó ver “su melena” en la foto navideña

La verdad es que la tarjeta de Navidad 2020 de Harry con Meghan y su hijo de un año, Archie, no parecía tener su cabello largo, así que puede que la vista haya traicionado a Rob por sus ansias de cruzarse con su vecino Real.

Después de que Meghan y Harry renunciaron a sus roles como miembros principales de la familia real británica en enero de 2020, según los informes, se quedaron en Canadá y Los Ángeles antes de establecerse finalmente en su enclave de Santa Bárbara en julio de ese mismo año, donde además cumplieron parte de la cuarentena obligatoria en medio de la pandemia por la COVID-19.

Sin embargo, aunque la pareja no se arrepiente de haberse mudado y de la decisión que tomó, los Duques de Sussex continúan comprometidos con algunos de los deberes benéficos de la realeza. “A pesar de todo lo que ha estado sucediendo este año, no se arrepienten de haberse mudado a Estados Unidos. Les encanta poder concentrarse en proyectos y causas que son importantes para ellos”, aseguró otro informante a la revista People.

Descubre más de este tema

El príncipe Harry y Meghan Markle se van de paseo en Los Ángeles por compras de último minuto Los Duques Sussex se dejaron ver cerca de su propiedad en Montecito para visitar las tiendas en Beverly Hills.

Meghan Markle y el príncipe Harry de paseo por Beverly Hills Meghan Markle y el príncipe Harry de paseo por Beverly Hills. La pareja se vio usando mascarillas debido a la pandemia.