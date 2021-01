Los cocineros de MasterChef Ecuador mostraron sus habilidades como influencers. El reality show sigue poniendo a prueba la creatividad y destreza de los participantes. Esta vez debían grabarse mientras iban explicando la preparación del mismo.

El programa que es transmitido todas las noches en televisión nacional, a través de Teleamazonas, se las ingenió para que los cocineros se lucieran con sus dotes de influencers. El reto de la caja misteriosa los puso a trabajar con un ingrediente sorpresa: azúcar.

Reto sensorial

El reto consistía en hacer que los jueces tuvieran una experiencia sensorial, por medio del postre que debían preparar. Los cocineros tenían que tomar en cuenta, para la realización del plato que este debía contener gel, una panacota, espuma, infusión y gel.

De esta manera, Janina, Cristian, Gabriela, Abigail, Rossana, Daniel, Roberto, Suzuki, José, Elizabeth, Carla, Daniella, Jorge y Manuel, se pusieron en marcha pues el tiempo corría. Debían tener listo el postre en 70 minutos.

Una vez que terminó el tiempo los jueces comenzaron a degustar los platos para dar con el mejor de la noche. El veredicto puso como ganador a Daniel. Su Sweet and big, deleitó a los tres jueces, al igual que su panacota. Incluso, la chef Carolina Sánchez quedó impactada con la preparación. "Me sorprendes Daniel", le dijo al concursante.

La Piña elevada de Manuel, no tuvo la aprobación de los jueces. No tuvo buenas críticas por no haber sido bien utilizado el ingrediente del coco. "Tenemos una buena idea mal ejecutada", fueron las palabras que le dijo el chef Jorge Rausch a Manuel.

Unos divertidos influenecers

Los cocineros se alistaron para la segunda parte del reto. Daniel conformó las parejas, gracias a que ganó el primer desafío. Manuel y José; Janina y Carla; Gabriela y Jorge; Rossana y Roberto; Daniella y Abigail; Suzuki y Elizabeth.

Se pusieron manos a la obra para preparar un plato libre. Tenían que realizarlo en 30 minutos. La parte más llamativa del reto era que debían grabarse mientras hacían el plato. Tenían que explicar la preparación y demostrar que eran todos unos influencers.

Los cocineros hicieron muy divertido el concurso. Érika Vélez, la presentadora del programa, no paró de reír con las ocurrencias de Jorge y Gabriela, con su plato Riso. La segunda parte del reto hizo desestresar a los participantes con un toque de humor.

Así concluyó el reto: el Tai yai yai, de Suzuki y Elizabeth, llamados Ying yang, fue aplaudido por los jueces. Sin embargo, las ganadoras de la noche fueron Abigail y Daniella. Quienes se hicieron llamar la Pesadilla perfecta.

