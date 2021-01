Sofia Caiche muestra orgullosa sus estrías y manda un poderoso mensaje para sus seguidores. Con 40 años y tres hijos es un verdadero reto mantenerse "perfecta". Por eso la actriz y comunicadora decidió amarse con esas marcas que le han dejado sus "tres maravillosos hijos", y les dijo a sus fans que hagan lo mismo.

Sofia Caiche quiso dar ejemplo de los grandes cambios físicos que enfrenta la mujer cuando decide ser madre. Y con orgullo y mucho amor, publicó una fotografía donde se aprecia su abdomen lleno de estrías debido a sus tres embarazos.

Fue a través de su cuenta en Instagram que la locutora, nacida en Guayaquil, Ecuador, subió la fotografía. A un lado de su abdomen desnudo está el mejor de sus hijos, Savas Tihomirov. El pequeño aparece acostado muy tierno y tranquilo, llevando puesto un enterizo de rayas y unas medias.

Orgullosa de mis estrías !! Aquí están se las presento, son 3 MARAVILLOSOS hijos que he tenido en mi vientre y me dejaron estas marcas, NO puedo utilizar trajes de baño muy chiquitos porque se me notan, por eso uso los biquinis gruesos semi cadera. Aprendí a vivir con ellas, ya que a mis 22 años, con mi Piero, de deprimí al ver mi abdomen hermoso que tenía, ya con marcas , pero con el tiempo aprendí amarlas.

Porque soy una mujer real al igual que TU, que llora, ríe, tiene días bueno y días malos también! Pero JAMÁS quedarse de brazos cruzados o esperar que las oportunidades lleguen a tu puerta !! Hay que cuidarse, AMARSE y Re inventarse. Uno tiene que ir tras los retos, ser autosuficientes, escribió Sofia Caiche en el post.